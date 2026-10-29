"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

De retour chez lui après son hospitalisation, Vincent Kompany a reçu le soutien de Konrad Laimer. Le défenseur du Bayern Munich a réagi à son absence.

Konrad Laimer a réagi à l'hospitalisation de Vincent Kompany. L'arrière droit autrichien de 29 ans, présent au Bayern Munich depuis l'été 2023, a exprimé son soulagement après avoir appris que son entraîneur avait pu rentrer chez lui. Pour le joueur bavarois, le plus important est sa récupération.

"Nous sommes tous heureux qu'il soit enfin de retour chez lui, auprès de sa famille. Il peut prendre le temps de se reposer et de se remettre", a confié Laimer. Arrivé à Munich un an avant Kompany, l'international autrichien espère que son entraîneur pourra profiter de cette période pour retrouver toutes ses forces.

Kompany souffre d'une irritation des méninges

Pour rappel, le technicien belge avait été hospitalisé vendredi dernier après avoir été victime d'un malaise. Les médecins ont diagnostiqué une irritation des méninges. Selon BILD, Kompany a reçu l'autorisation de poursuivre sa convalescence chez lui. Pas question de le revoir à l'entraînement ou sur le banc du Bayern.

Laimer estime que son entraîneur ne doit pas précipiter son retour. "C'est bien sûr beaucoup plus agréable d'être chez soi, dans son environnement. Nous lui souhaitons simplement le meilleur et espérons qu'il prendra le temps dont il a besoin pour retrouver la forme. Je pense que c'est globalement le plus important".

Un vestiaire qui attend son retour

Lire aussi… Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"›

En attendant son retour, Kompany peut compter sur le soutien de son vestiaire. "Nous serons tous heureux de le retrouver parmi nous", a conclu le défenseur autrichien.