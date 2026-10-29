"On en attend davantage de lui" : ce Belge va devoir en faire un peu plus pour convaincre son coach

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Cyril Ngonge traverse pour l'instant une période difficile à Monza. L'attaquant belge était titulaire mercredi soir face à Naples, mais n'a pas pu empêcher la défaite de ses couleurs (1-4). Après la rencontre, l'entraîneur Ivan Jurić a ouvertement reconnu qu'il n'était pas encore totalement convaincu par son joueur.

"J'ai des sentiments mitigés concernant Cyril", a déclaré Jurić lors de sa conférence de presse. "Il a des qualités et de la puissance dans les jambes, mais dans certaines situations, on en attend davantage de lui." L'entraîneur croate n'a donc pas épargné le Belge après sa prestation contre Naples.

Jurić attend davantage de Ngonge

Selon Jurić, Ngonge possède suffisamment de qualités pour devenir un joueur important. Sa vitesse, sa technique de frappe et sa qualité de frappe sont particulièrement appréciés. L'entraîneur estime toutefois que l'attaquant doit se montrer plus souvent décisif et mieux rester concentré.

Son irrégularité reste également un point d'attention. Jurić a évoqué le parcours de Ngonge, qui a eu du mal ces dernières années à s'imposer durablement quelque part. L'entraîneur ne veut toutefois pas le condamner i vite. "Je veux continuer à lui donner des opportunités de temps de jeu, car je vois des choses intéressantes de sa part à l'entraînement", affirme ainsi Ivan Juric.

Toujours à la recherche de son meilleur niveau

Cette saison, Ngonge est prêté par le Napoli à Monza, qui dispose d'une option d'achat. Le Belge de 26 ans avait déjà été prêté la saison passée au Torino et à l'Espanyol, après ne pas avoir réussi à s'imposer à Naples.

Face à son employeur, Cyril Ngonge avait une belle opportunité de se montrer, mais il a été remplacé par Andrea Colpani après 59 minutes de jeu seulement. Les remarques de Jurić montrent clairement que le Belge a encore du pain sur la planche. 

En octobre 2024, Cyril Ngonge avait été révélé aux yeux du public belge quand Domenico Tedesco avait décidé de le sélectionner pour les rencontres de Ligue des Nations en Italie et face à la France. Il avait pu monter au jeu à trois minutes du terme sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome (score finale 2-2).

Depuis, Ngonge n'a plus été appelé, que ce soit par Tedesco lors de la trêve suivante (sa dernière en tant que sélectionneur) ou par Rudi Garcia. Sans grande surprise, puisque la saison passée, le Belge de 26 ans n'a disputé que 20 matchs de Serie A pour un but avec le Torino, puis 9 matchs de Liga sans marquer pour l'Espanyol Barcelone. 

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