"Pas de nouveaux impôts, arrêtez !" : le président du FC Bruges s'oppose aux projets fiscaux en Belgique

Bart Verhaeghe a pris position contre l'instauration de nouveaux impôts visant les entrepreneurs et les grandes fortunes lors de son passage dans l'émission télévisée De Afspraak. Le président du Club de Bruges estime que la pression fiscale est déjà particulièrement élevée en Belgique et met en garde contre les conséquences de charges supplémentaires sur la prospérité du pays.

L'un des principaux sujets de débat concerne la contribution des plus aisés à l'effort budgétaire. Le président de Vooruit, Conner Rousseau, souhaite récolter 1,5 milliard d'euros supplémentaires auprès des grandes fortunes et des revenus les plus élevés. Il entend notamment éviter que les mesures d'économie ne touchent les soins de santé et les pensionnés.

Verhaeghe craint de décourager les entrepreneurs

Bart Verhaeghe s'oppose à cette approche. Selon l'entrepreneur, ceux qui prennent des risques et développent des entreprises sont déjà lourdement taxés. "Les épaules les plus larges sont déjà les plus taxées au monde dans notre pays", a-t-il déclaré. "Vont-elles être totalement dégoûtées ?"

Il a également mis en garde contre ce qu'il considère comme une stigmatisation des entrepreneurs. "Allez-vous éteindre complètement le poêle qui apporte le plus de chaleur dans la maison en stigmatisant encore davantage ces personnes et en les taxant encore plus, avec une histoire de piscine ou je ne sais quoi d'autre ?", s'est-il interrogé.

Verhaeghe a souligné qu'il payait lui-même, selon ses dires, des dizaines de millions d'euros d'impôts chaque année. "Je contribue énormément", a-t-il affirmé. Son message aux décideurs politiques est donc sans équivoque : "Je demande, s'il vous plaît : pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles charges. Nous sommes les champions du monde. Arrêtez."

Selon Verhaeghe, l'État doit travailler plus efficacement

Le président du Club de Bruges ne voit pas la solution dans une augmentation de la pression fiscale, mais plaide pour une utilisation plus efficace des moyens de l'État. Il a également évoqué le fonctionnement de la sécurité sociale. Selon lui, certaines personnes profitent indûment du système, tandis que d'autres, qui ont réellement besoin d'aide, ne bénéficient pas d'un soutien suffisant.





"Les vrais malades, et c'est ce que je trouve si injuste, reçoivent en même temps beaucoup trop peu. Cette société se préoccupe beaucoup trop peu des personnes réellement dans le besoin", a-t-il déclaré. Il estime dès lors qu'il faut accorder davantage d'attention aux personnes qui ont véritablement besoin de soutien.