Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés

Ce vendredi, Radja Nainggolan se présentera devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d'un procès pour trafic international de drogue.

Ce vendredi s'ouvrira devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le procès impliquant Radja Nainggolan et Nasr-Eddine Sekkai, frère du criminel Ashraf Sekkaki, concernant un trafic international présumé de drogue. Nainggolan fera partie des 16 personnes citées à comparaître devant le tribunal.

En cause, une importation présumée de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, via le port d'Anvers. Dans le cadre de cette enquête, la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé à 30 perquisitions au début de l'année 2025, en provinces d'Anvers et de Bruxelles. Dix-huit personnes avait conséquemment été arrêtées.

Radja Nainggolan inculpé, mais pas pour trafic

Parmi ces 18 personnes, dont, l'ancien Diable Rouge Radja Nainggolan. Pas question, cependant, d'implication directe du joueur dans le trafic de drogue. Nainggolan est en réalité soupçonné d'avoir reçu 100.000 euros non-déclarés de la part de Nasr-Eddine Sekkaki.

Initialement, Radja Nainggolan avait affirmé qu'il avait prêté cet argent à Sekkaki "par amitié", avant de revenir sur ces déclarations et admettre avoir reçu cet argent en raison de problèmes d'argent liés à son divorce.



Nainggolan doit désormais répondre devant le tribunal correctionnel de "dissimulation de la nature, de l'origine ou de la provenance de gains d'origine criminelle, ou de l'aliénation, du déplacement ou de la détention de gains d'origine criminelle". Il n'est pas concerné par les acucsations d'appartenance à une organisation criminelle, importation, exportation et transport de substances, ainsi que de la vente ou mise en vente et livraison de ces substances.