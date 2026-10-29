"RWDM Brussels", c'est bientôt fini : troisième changement de nom en 16 mois pour le club molenbeekois

L'appellation "RWDM Brussels" ne sera bientôt plus. Comme l'a confirmé le COO du club, Bernard Stas, une procédure est en cours auprès de la Fédération pour que le mythique club molenbeekois s'appelle à nouveau "RWDM", sans fioriture supplémentaire.

Sous l'impulsion de l'ancien propriétaire américain John Textor, le RWDM était devenu le "Daring Brussels" à partir du 1er juillet 2025. Un changement qui avait provoqué la colère des supporters molenbeekois, qui voyaient disparaître les quatre lettres mythiques de leur nom officiel. Une situation qui n'a toutefois pas duré bien longtemps.

Quatre semaines plus tard, après de nombreuses contestations, des communiqués et des pétitions, John Textor avait coupé la poire en deux en optant pour le "RWDM Brussels", un nom toujours utilisé aujourd'hui.

Officiellement, du moins. Car, dans ses communications officielles, le club du stade Edmond Machtens n'utilise jamais cette appellation complète, mais bien "RWDM", tout simplement.

Le "RWDM Brussels" va redevenir "RWDM"

Pourquoi, dès lors, ne pas modifier à nouveau officiellement le nom du club ? La procédure est en cours, comme l'a indiqué le COO du club, Bernard Stas, au média bruxellois BRUZZ.

"En août, nous avons déposé une demande officielle auprès de la Fédération pour changer notre nom, mais le traitement de cette demande prend au moins trois mois. Le changement de nom devrait donc être effectif en novembre", a-t-il déclaré.





Il s'agira ainsi d'un troisième changement de nom en un peu plus d'un an, mais aussi du dernier. Le club pourra alors retrouver officiellement le nom sous lequel tout le monde le connaît.