"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

Scott Crabbé, journaliste football
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"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges a franchi une étape importante au classement des clubs de l'UEFA. Les Blauw-Zwart ont dépassé deux géants portugais, le FC Porto et le Sporting Portugal. Les records tombent les uns après les autres, continuant à dérouler une boucle vertueuse enclenchée il y a une dizaine d'année. De quoi rendre le club inatteignable sur la scène belge ?

Les victoires contre l'Inter et Lens n'ont pas été sans conséquences positives. Le Club est désormais quatorzième place du classement UEFA basé sur les coefficient, gagnant encore trois places.

Intégrer le top 20 était déjà une belle performance, la dix-septième place constituait un record. Et le voilà désormais quatorzième. Devant Tottenham, Porto et le Sporting Lisbonne. L'écart avec l'AS Roma n'est certainement pas infranchissable, même si le fossé avec le top 12 est un peu plus important.

Le Club de Bruges, fierté du football belge sur la scène européenne

Tuur Dierckx, ancien enfant de la maison (61 matchs pour les Blauw en Zwart) est catégorique dans 90 Minutes : "Avec cette quatorzième place, ils sont la meilleure équipe en dehors des cinq grands championnats. Et ils sont donc aussi qualifiés pour la Coupe du monde des clubs. Je trouve cela impressionnant, et c'est beau de voir que championnat et Ligue des champions peuvent tout de même aller de pair.

Sam Kerkhofs a immédiatement rebondi : "La Coupe du monde des clubs ? Cela représente encore cinquante millions de plus. Pour une telle somme, cela peut valoir le coup de perturber sa préparation".

Quelle concurrence dans le championnat belge ?

Avec ce potentiel nouvel afflux d'argent frais de la part de l'UEFA, l'écart avec le reste du championnat se creuserait encore : "Sans l'Union, le championnat serait ridicule depuis des années, nous pouvons être heureux qu'ils aient encore trouvé une sorte de cheat code. Ils vont à nouveau vendre pour cent millions d'euros, puis il y aura un nouveau stade. Cela rendra même peut-être la lutte encore plus passionnante".

"Si Anderlecht commençait à faire tous les bons choix, il lui faudrait encore au moins cinq ans pour combler l'écart. Le Club de Bruges a réussi à se défaire du complexe belge de Calimero, et c'est pour moi la plus belle chose de l'ère Verhaeghe : il continue lui-même à placer la barre plus haut. Il dit vouloir appartenir au top 8 et ils s'en rapprochent toujours davantage", conclut le président du Sporting Hasselt.

Bruges a ainsi tout d'une mahcine de guerre. Mais l'Union a montré qu'elle était capable de faire plus que rivaliser sur une saison entière, avec le titre d'il y a un an et demi et les quatre points d'avance en Playoffs de la saison dernière.

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