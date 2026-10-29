Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

Pléthorique, le noyau d'Anderlecht devra être réduit au mois de janvier. Au milieu de terrain, notamment, mais aussi en défense centrale. Deux joueurs en manque de temps de jeu devraient quitter le Lotto Park en janvier, sans avoir laissé un souvenir impérissable.

Huit compositions différentes en neuf matchs de championnat. Vingt-huit joueurs utilisés, déjà. Difficile d'imaginer les prochaines compositions du Sporting d'Anderlecht tant le manque de stabilité est présent dans le noyau.

Malgré son discours toujours très positif, Vitor Bruno ne semble pas encore avoir trouvé son onze type, alors que son effectif pléthorique pourrait être réduit, assez logiquement, au mois de janvier.

Plusieurs joueurs n'ont en effet pas convaincu le Portugais et devraient recevoir leur bon de sortie dans les prochaines semaines. Parmi eux, Lucas Hey, écrivent nos confrères de Sudinfo.

Ces deux défenseurs n'ont plus d'avenir à Anderlecht

Le défenseur central était blessé durant la préparation. Mais, de retour, il passe toujours derrière Léo Petrot, Andrew Omobamidele et Kaïs Barry, même lorsque Giulian Biancone est absent. De plus, Killian Sardella revient aussi dans la discussion.



Les opportunités se réduisent donc pour le Danois de 23 ans, comme pour un autre défenseur central en clair manque de temps de jeu : Zoumana Keita. Déjà peu convaincant avec les RSCA Futures, il avait profité du manque de solutions pour faire ses débuts en équipe première au mois de mars, sans convaincre. Tous deux sous contrat jusqu'en 2029, ils étaient arrivés sous la houlette d'Olivier Renard et devraient donc partir sur ordre d'Antoine Sibierski.