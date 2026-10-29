Toujours libre, Frédéric Taquin va-t-il rebondir en France ?

Après son départ de la RAAL en fin de saison passée, Frédéric Taquin se cherche une nouvelle opportunité. Il est désormais cité en France.

Quel sera le prochain défi de Frédéric Taquin ? Au terme de la saison passée, l'entraîneur emblématique de la RAAL avait fait ses adieux aux Loups, après neuf longues années sur le banc louviérois. S'il a laissé passer l'été sans se précipiter, Taquin aimerait désormais retrouver un banc.

Et alors que le désormais célèbre "carrousel" des entraîneurs en Jupiler Pro League prend un peu plus de temps que d'habitude à se lancer, Frédéric Taquin reste à quai et n'a toujours pas relevé de nouveau défi. Pourrait-il dès lors se tourner vers la France ?

Frédéric Taquin cité à l'USL Dunkerque

Il y a quelques mois, le nom de Frédéric Taquin avait déjà circulé du côté du FC Metz, en Ligue 2, sans que cela se concrétise. Et c'est de nouveau au deuxième étage du football français que le Carolo est à nouveau cité.

Selon les informations de Foot Mercato, l'ex-coach louviérois aurait en effet été proposé à l'USL Dunkerque. Le club nordiste vient de perdre son entraîneur Albert Sànchez, qui est parti en direction de Las Palmas, et lui cherche donc un successeur. L'USL est actuellement 10e de Ligue 2, une place en adéquation avec ses ambitions, qui ne sont pas tant la montée qu'un maintien tranquille.



Frédéric Taquin figurerait désormais sur la liste de la direction dunkerquoise, qui a nommé l'ancien international camerounais Pierre Webo, ex-adjoint de Sànchez, comme intérimaire en attendant de trouver son nouveau T1.