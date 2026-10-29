Toujours libre, Frédéric Taquin va-t-il rebondir en France ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Toujours libre, Frédéric Taquin va-t-il rebondir en France ?
Photo: © photonews

Après son départ de la RAAL en fin de saison passée, Frédéric Taquin se cherche une nouvelle opportunité. Il est désormais cité en France.

Quel sera le prochain défi de Frédéric Taquin ? Au terme de la saison passée, l'entraîneur emblématique de la RAAL avait fait ses adieux aux Loups, après neuf longues années sur le banc louviérois. S'il a laissé passer l'été sans se précipiter, Taquin aimerait désormais retrouver un banc.

Et alors que le désormais célèbre "carrousel" des entraîneurs en Jupiler Pro League prend un peu plus de temps que d'habitude à se lancer, Frédéric Taquin reste à quai et n'a toujours pas relevé de nouveau défi. Pourrait-il dès lors se tourner vers la France ? 

Frédéric Taquin cité à l'USL Dunkerque 

Il y a quelques mois, le nom de Frédéric Taquin avait déjà circulé du côté du FC Metz, en Ligue 2, sans que cela se concrétise. Et c'est de nouveau au deuxième étage du football français que le Carolo est à nouveau cité. 

Selon les informations de Foot Mercato, l'ex-coach louviérois aurait en effet été proposé à l'USL Dunkerque. Le club nordiste vient de perdre son entraîneur Albert Sànchez, qui est parti en direction de Las Palmas, et lui cherche donc un successeur. L'USL est actuellement 10e de Ligue 2, une place en adéquation avec ses ambitions, qui ne sont pas tant la montée qu'un maintien tranquille.


Frédéric Taquin figurerait désormais sur la liste de la direction dunkerquoise, qui a nommé l'ancien international camerounais Pierre Webo, ex-adjoint de Sànchez, comme intérimaire en attendant de trouver son nouveau T1. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Rodez - Dunkerque en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (30/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Rodez
Dunkerque

Plus de news

"On en attend davantage de lui" : ce Belge va devoir en faire un peu plus pour convaincre son coach

"On en attend davantage de lui" : ce Belge va devoir en faire un peu plus pour convaincre son coach

18:20
Le Club de Bruges reçoit un avertissement de Ruud Vormer avant le duel contre le PSV

Le Club de Bruges reçoit un avertissement de Ruud Vormer avant le duel contre le PSV

18:00
Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"

Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"

17:20
Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

17:40
"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention Interview

"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention

16:20
Enfin la délivrance pour Malick Fofana : "J'ai dû être patient"

Enfin la délivrance pour Malick Fofana : "J'ai dû être patient"

16:40
Le retour est proche pour un Diable Rouge qui a bien manqué à son équipe

Le retour est proche pour un Diable Rouge qui a bien manqué à son équipe

16:00
Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés

Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés

15:30
Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie Interview

Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

14:40
Après 8 semaines sur la touche, un cadre de STVV fait enfin son retour

Après 8 semaines sur la touche, un cadre de STVV fait enfin son retour

15:00
Il avait effectué un test à Anderlecht : un talent sud-américain va bel et bien signer en Belgique

Il avait effectué un test à Anderlecht : un talent sud-américain va bel et bien signer en Belgique

14:30
Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien

Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien

14:00
Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mika Godts après son premier but au PSG

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mika Godts après son premier but au PSG

13:30
Coach en Pro League l'an dernier, il a gravi le Kilimandjaro : "Cela m'a redonné l'envie"

Coach en Pro League l'an dernier, il a gravi le Kilimandjaro : "Cela m'a redonné l'envie"

13:00
"Keep the Zero" : un cadeau pour les supporters du Standard contre Courtrai

"Keep the Zero" : un cadeau pour les supporters du Standard contre Courtrai

12:40
Inquiet pour Anderlecht, Paul Van Himst pense à son petit-fils : "Si tu étais resté, tu aurais joué"

Inquiet pour Anderlecht, Paul Van Himst pense à son petit-fils : "Si tu étais resté, tu aurais joué"

12:20
"Pas de nouveaux impôts, arrêtez !" : le président du FC Bruges s'oppose aux projets fiscaux en Belgique

"Pas de nouveaux impôts, arrêtez !" : le président du FC Bruges s'oppose aux projets fiscaux en Belgique

12:00
"RWDM Brussels", c'est bientôt fini : troisième changement de nom en 16 mois pour le club molenbeekois

"RWDM Brussels", c'est bientôt fini : troisième changement de nom en 16 mois pour le club molenbeekois

11:40
"Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV

"Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV

11:20
Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés

Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés

11:00
Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

10:40
🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

10:20
Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

10:00
Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

09:40
Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

09:20
Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

09:00
Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

08:40
Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

08:20
Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

08:00
Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

07:40
Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

07:20
"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

07:00
Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

06:30
José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

23:20
Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

22:55
🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

22:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 11
Laval Laval 30/10 Boulogne Boulogne
Grenoble Grenoble 30/10 Dijon Dijon
Nantes Nantes 30/10 Clermont FC Clermont FC
Metz Metz 30/10 Pau Pau
Rodez Rodez 30/10 Dunkerque Dunkerque
Annecy FC Annecy FC 31/10 Montpellier Montpellier
Guingamp Guingamp 31/10 Saint-Étienne Saint-Étienne
Red Star 93 Red Star 93 02/11 Nancy Nancy
Reims Reims 02/11 Sochaux Sochaux

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Pogi Pogi a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved