Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

Malick Fofana a inscrit son premier but sous les couleurs de Sunderland en EFL Cup. Roméo Lavia et Maxim De Cuyper ont transformé leur penalty mais n'ont pas pu éviter l'élimination de leur équipe. Jeremy Doku, Thomas Meunier et, donc, Malick Fofana verront bien les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue anglaise.

Il n'en reste qu'un, disputé ce jeudi entre Everton et Newcastle : cinq 1/8es de finale de l'EFL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, se sont déroulés ce mercredi.

Parmi eux, une belle affiche entre Manchester City et Brighton qui a tenu toutes ses promesses. Alors que le score était de 2-2 au terme des 90 minutes, les Skyblues se sont qualifiés pour les quarts de finale aux tirs au but. Monté au jeu pour la dernière demi-heure de la rencontre, Jeremy Doku a transformé son essai pendant la séance, au même titre que Maxim De Cuyper, entré à la 77e.

Autre rencontre spectaculaire entre Sunderland et Brentford qui a débouché sur le score de 3-2. L'ancien Brugeois Chemsdine Talbi a inscrit le premier but des Black Cats, tandis que Malick Fofana a planté le troisième avant même le retour aux vestiaires. Son tout premier but sous les couleurs du club anglais qu'il a rejoint cet été en provenance de Lyon. Thomas Meunier est entré au repos, le jeune Belge Trey Samuel Ogunsuyi (19 ans) est resté sur le banc.

Doku, Fofana et Meunier qualifiés, De Cuyper, Penders et Lavia éliminés

Avec Mike Penders et Roméo Lavia pendant toute la rencontre, Chelsea a été éliminé aux tirs au but sur le terrain de Liverpool, alors que le score était de 1-1 après 90 minutes. Lavia a transformé son penalty pendant la séance décisive, en vain.

Dans les autres résultats, Bournemouth a balayé Aston Villa (3-0), Crystal Palace s'est imposé à Fulham, où Timothy Castagne est monté à la 68e (0-1). En quarts de finale, Fleetwood, tombeur d'Arsenal, affrontera le vainqueur d'Everton - Newcastle, Manchester City a hérité de Bradford, pensionnaire de D3, Crystal Palace défiera Sunderland et Liverpool croisera le fer avec Bournemouth.



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