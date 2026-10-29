Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

Charles De Ketelaere a marqué ce jeudi soir contre la Fiorentina avec l'Atalanta Bergame. Le Diable débloque enfin son compteur après plusieurs mois sans marquer cette saison.

Charles De Ketelaere a marqué son premier but de la saison ce jeudi soir. Le Diable Rouge a ouvert le score pour l'Atalanta Bergame face à la Fiorentina, en Serie A. Une bonne nouvelle pour le Belge, critiqué ces dernières semaines pour son manque d'efficacité.

Premier but de la saison

Le joueur de 25 ans avait besoin de ce but. Depuis le début de la saison, ses occasions manquées lui avaient valu plusieurs critiques. Son talent n'est pas remis en question, mais on attend plus de lui dans les derniers mètres.

Avec les Diables, De Ketelaere est aussi attendu au tournant. Mark van Bommel l'utilise comme faux neuf parce que Romelu Lukaku a du mal à enchaîner avec Fenerbahçe. Loin de son meilleur niveau. Un poste qui demande au joueur de l'Atalanta de peser dans la surface adverse.

Critiqué en Ligue des Nations

Ses dernières prestations avec la Belgique n'avaient pas convaincu tout le monde. En Ligue des nations, contre l'Italie, la France à deux reprises et la Turquie, il avait été critiqué pour son manque d'efficacité.

Son dernier but remonte à la Coupe du monde 2026



Il faut remonter à la Coupe du monde pour retrouver son dernier but. De Ketelaere avait marqué trois fois : deux contre les États-Unis en huitièmes de finale, puis une fois contre l'Espagne en quarts. Les futurs champions du monde n'avaient encaissé aucun autre but durant le tournoi.