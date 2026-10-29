Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

Nayel Mehssatou a signé au Standard de Liège l'été dernier, mais n'est resté qu'une saison... avant de revenir au KV Courtrai. Alors que les deux équipes s'affrontent ce samedi et qu'il fera donc son retour à Sclessin, l'international chinois a évoqué ce passage raté chez les Rouches.

Quand Nayel Mehssatou (24 ans) signe au Standard l'été passé, le transfert a tout du joli coup : international chilien formé au RSC Anderlecht, polyvalent et pilier du KV Courtrai, Mehssatou arrive gratuit alors qu'il était évalué à 2,2 millions d'euros sur Transfermarkt.

Mais rien ne se passera comme prévu. Et pour cause : très rapidement, l'entraîneur qui avait réclamé sa venue prend la porte. "Quand j'ai signé au Standard, Mircea Rednic était entraîneur. Puis, il a été remplacé par Vincent Euvrard, et lui ne m'a jamais laissé ma chance", regrette Mehssatou.

"Si Rednic était resté, ma saison se serait passée différemment". Car Euvrard ne lui cache pas, immédiatement, qu'il n'entre pas dans ses plans. "Je ne peux pas lui reprocher un manque d'honnêteté. Il m'a exposé sa vision des choses, et m'a clairement dit que ce serait difficile pour moi d'obtenir un rôle de titulaire".

Nayel Mehssatou est retourné à Courtrai

Au final, Nayel Mehssatou aura tout de même disputé 31 matchs sous le maillot du Standard, mais il n'aura en effet été titulaire qu'à 10 reprises en championnat. En Playoffs, il ne montera même au jeu que quatre fois, à chaque fois pour très peu de temps de jeu.



"Quand on passe dix matchs d'affilée sur le banc, c'est difficile de retrouver du rythme ou de la confiance. Si c'était à refaire ? Je ne signerais pas au Standard... Mais c'était impossible de prédire ce qui allait se passer", souligne l'ancien de Neerpede, qui retournera à Courtrai l'été dernier.