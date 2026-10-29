Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

Les clubs de Jupiler Pro League scrutent déjà le marché en vue du prochain mercato hivernal. Westerlo aurait notamment ciblé Anton Donkor, un arrière gauche sur une voie de garage à Schalke 04. Le joueur de 28 ans pourrait même être disponible gratuitement.

En Allemagne, c'est BILD qui révèle l'information. Westerlo aurait pris ses renseignements sur Anton Donkor. Les Campinois ne seraient toutefois pas les seuls, puisque les Néerlandais du Go Ahead Eagles s'intéresseraient aussi au défenseur.

Passé par Wolfsburg et Everton durant sa carrière, l'arrière gauche de 28 ans n'entre plus dans les plans de Miron Muslic, ancien entraîneur du Cercle de Bruges, au sein du club de la Ruhr.

Cette saison, Anton Donkor ne figure même pas dans le noyau A de Schalke et est apparu à une dizaine de reprises avec l'équipe B en Regionalliga, la quatrième division allemande.

Westerlo pourrait s'offrir gratuitement Anton Donkor

Arrivé librement de Braunschweig en 2024, l'ancien international espoirs allemand a joué 31 matchs avec l'équipe première lors des deux dernières saisons, mais n'entre donc plus dans les plans du club.



Selon BILD, Anton Donkor pourrait même être libéré gratuitement au mois de janvier. Dans ce cas, il ne resterait déjà plus qu'à trouver un accord personnel avec lui avant de le signer.