Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés
Photo: © Photonews
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Après deux belles saisons sous les couleurs de Ludogorets, l'ailier brésilien Erick Marcus pourrait quitter la Bulgarie, avec la Belgique parmi les destinations potentielles. Son parcours rappellerait alors logiquement celui d'un certain Igor Thiago, même si les deux joueurs présentent des profils bien différents.

La Jupiler Pro League va-t-elle accueillir un nouvel Igor Thiago, qui avait quitté le Club de Bruges pour 33 millions d'euros après une seule saison afin de rejoindre Brentford, en Premier League ? Pour rappel, l'attaquant brésilien, aujourd'hui âgé de 25 ans, avait débarqué de Ludogorets, à qui les Blauw & Zwart avaient offert 11 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le joueur dont il est question ici ne présente pas les mêmes caractéristiques physiques, mais Erick Marcus pourrait être le prochain à quitter le plus grand club de Bulgarie pour rejoindre la Belgique. L'intérêt de clubs de notre championnat a en tout cas été évoqué par plusieurs médias bulgares ces derniers mois.

Actif à Ludogorets depuis deux saisons, Erick Marcus a remporté le championnat de Bulgarie il y a deux ans et a donc déjà évolué en Ligue des Champions ainsi qu'en Europa League. Ailier droit de formation, capable également d'évoluer sur le côté gauche ou en position de second attaquant, l'ancien international espoirs brésilien s'est révélé en remportant le triplé championnat-coupe-supercoupe en 2024-2025.

Erick Marcus pour suivre la trajectoire d'Igor Thiago en Jupiler Pro League ?

Arrivé à Razgrad en prêt avec option d'achat en provenance de Vasco da Gama, il a signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2028 avec Ludogorets, qui a déboursé 1,1 million d'euros pour s'attacher définitivement ses services et pour obtenir 80 % des droits économiques du joueur, les 20 % restants étant toujours détenus par le club brésilien.

Apparu à 53 reprises en match officiel l'an dernier, Erick Marcus sort de la saison la plus chargée de sa carrière, au cours de laquelle il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues. Après avoir passé deux saisons à Ludogorets, le Brésilien a obtenu son passeport bulgare en 2026, ce qui lui permet désormais d'être considéré comme un ressortissant de l'Union européenne.

Un élément toujours important lorsqu'on vise un transfert sur le Vieux Continent. Auteur de 15 buts et 13 passes décisives en 95 matchs avec Ludogorets et vainqueur de quatre trophées, Erick Marcus semble se rapprocher d'un départ, et la Jupiler Pro League pourrait bien se révéler être une terre d'accueil pour lui qui est estimé à un peu plus de 3 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

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