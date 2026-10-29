Un problème de gardiens pour la Belgique ? Les erreurs de Senne Lammens et Mike Penders inquiètent

Senne Lammens est actuellement le premier choix pour remplacer Thibaut Courtois avec les Diables Rouges. Mais ses erreurs, comme celles de Mike Penders, font réagir.

L'absence de Thibaut Courtois pendant la Ligue des nations remet les autres gardiens belges sous les projecteurs. Mais les dernières prestations de Senne Lammens et Mike Penders n'ont pas rassuré. Dans l'émission La Tribune de la RTBF, Philippe Albert a donné son avis sur les deux jeunes portiers.

Pour sa première titularisation en Premier League, Mike Penders a commis une erreur lors du derby perdu 0-2 face à Tottenham. Le Diable remplaçait Emiliano Martinez, blessé à la mâchoire.

L'excuse de la jeunesse pour Mike Penders

Albert préfère relativiser cette erreur. "Penders, il a une excuse, il est jeune. Il est très doué, mais il est jeune", a expliqué l'ancien défenseur.

Un manque de régularité pour Senne Lammens ?

Le discours est différent pour Lammens, aussi fautif lors de la défaite 0-3 contre Bournemouth. Le gardien avait mal apprécié sa sortie. "En ce qui concerne Lammens, j'ai fait énormément de matchs quand il était à l'Antwerp. Il faisait de très bons matchs, mais il passait malgré tout une, deux, voire trois fois à côté de certains ballons. Il lui manque la régularité", a souligné Albert.



Sans Courtois, Penders et Lammens ont une belle occasion de faire leurs preuves avec les Diables rouges. Mais ils devront éviter ce genre d'erreurs. Pour le moment, Lammens est le titulaire aux yeux de Mark van Bommel.