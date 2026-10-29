Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne
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Aleksandar Stanković a reçu de grosses critiques dans la presse italienne après sa première titularisation avec l'Inter Milan. L'ancien joueur du Club de Bruges a été remplacé à la mi-temps.

Pour sa première titularisation depuis son retour à l'Inter Milan, Aleksandar Stanković espérait laisser une meilleure impression. Mercredi, face à Venise, l'ancien milieu du Club de Bruges a été remplacé à la mi-temps. Malgré la victoire des Nerazzurri 0-2, sa prestation a fait réagir plusieurs médias italiens. Une soirée frustrante pour le Serbe, qui attendait cette occasion depuis plusieurs semaines.

Les deux plus gros médias italiens très sévères

Le Corriere della Sera n'a pas été tendre avec le jeune Serbe, sanctionné d'un 5/10. "Il ne parvient pas à accélérer la circulation du ballon ni à trouver des lignes de passe dangereuses. Il ne pensait pas sortir à la mi-temps de son premier match comme titulaire. Cela ressemble à une sanction", écrit le quotidien italien. Sévère pour un joueur qui cherchait à saisir sa chance et à bousculer la hiérarchie au milieu de terrain.

La Gazzetta dello Sport a pointé les difficultés de Stanković, décrit comme "lent, timide et manquant de rythme". Pourtant, ses chiffres ne sont pas catastrophiques. 92 % de passes réussies, trois duels gagnés sur cinq et 46 ballons touchés. Le milieu de terrain a rarement pris des risques et n'a pas réussi à donner du mouvement au jeu. Ses cinq pertes de balle l'ont enfoncé.

Stanković était très bon au Club de Bruges

À Bruges, Stanković montrait un autre visage. Arrivé en 2025 pour 9,5 millions d'euros, il avait rapidement trouvé sa place dans l'entrejeu. Sa saison s'était achevée avec un titre de champion de Belgique, neuf buts et cinq passes décisives en 55 rencontres. De quoi convaincre l'Inter de débourser 23 millions d'euros pour le récupérer l'été dernier. Les dirigeants italiens auraient repoussé une offre de 40 millions d'euros pour le conserver et en faire la doublure de Hakan Çalhanoğlu.

Cristian Chivu ne compte pas tirer de conclusions après sa seule titularisation. L'entraîneur de l'Inter connaît Stanković depuis ses années et garde toute sa confiance. "Il peut jouer aussi bien devant la défense que comme milieu relayeur. Il doit continuer à travailler comme il sait le faire", avait-il déclaré.

Avec 46 minutes disputées lors de ses quatre précédentes apparitions, l'ancien Brugeois manque de rythme. Il lui reste à convaincre son entraîneur de lui offrir plus de temps de jeu. La concurrence est rude à Milan, mais la saison est longue.

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