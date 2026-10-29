Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères
Photo: © photonews

Deux maillots historiques de Jan Mulder vont bientôt changer de propriétaire. L'ancienne star d'Anderlecht a décidé de vendre ces souvenirs pour une raison particulière.

Jan Mulder a décidé de se séparer de deux maillots dédicacés qu'il a portés durant sa carrière. L'ancien international néerlandais et consultant télé met en vente une tunique des Pays-Bas utilisée face à la Belgique en 1967, ainsi qu'un maillot d'Anderlecht datant de la saison 1971-1972, lors de laquelle il avait remporté le titre. Ces deux pièces issues de sa collection personnelle seront proposées aux enchères sur la plateforme MatchWornShirt du 1er novembre à 11h au 8 novembre. L'argent récolté servira à financer des projets liés à l'art et à la culture.

Les recettes reviendront à Mulder, qui souhaite investir la somme dans l'art et la culture. "Je ne suis pas quelqu'un qui échange des maillots. À Anderlecht, je n'ai échangé mon maillot avec un adversaire qu'une seule fois. Le lendemain, j'ai immédiatement dû me présenter chez le président. Après mon geste, le club devait acheter un tout nouvel équipement pour l'équipe. Est-ce que je savais combien cela coûtait ?", a déclaré Mulder dans son communiqué de presse.

Jan Mulder met aux enchères deux maillots iconiques

"J'ai pu garder ces deux maillots. Ce sont deux moments particuliers de ma carrière : mon maillot Oranje d'un ancien Derby des Pays-Bas au Hell of Deurne et mon dernier titre avec Anderlecht. Mon fils Youri les a récemment retrouvés dans une boîte en carton au grenier. C'est magnifique qu'après toutes ces années, ils reçoivent à nouveau l'estime qu'ils méritent.”

Le maillot de l'équipe nationale néerlandaise a été porté par Mulder le 16 avril 1967 lors du match amical international contre la Belgique au Bosuil. Mulder était titulaire en pointe avec le numéro 9. La Belgique avait remporté la rencontre 1-0.

Jan Mulder
© photonews

Il avait effectué ses débuts plus tôt ce mois-là contre l'Allemagne de l'Est et avait disputé cinq rencontres avec l'équipe nationale néerlandaise entre 1967 et 1970. Après sept saisons à Anderlecht, Mulder avait rejoint l'Ajax Amsterdam en 1972, où il a évolué jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en 1975.

Le deuxième maillot de la collection Mulder date de sa dernière saison à Anderlecht. Il l'avait porté le 7 mai 1972 lors de la victoire 5-1 contre Saint-Trond. Anderlecht avait été sacré champion national pour la quinzième fois. Pour Mulder, c'était son quatrième titre de champion avec le club bruxellois. Il avait terminé meilleur buteur du championnat belge lors de la saison 1966/67, avec vingt buts.

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