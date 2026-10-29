Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"

Ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur du Standard, Vincent Euvrard, a été interrogé sur la situation de Vincent Kompany, victime d'un malaise la semaine dernière, hospitalisé puis diagnostiqué d'une méningite. Le T1 des Rouches a évoqué les dérives auxquelles peut conduire la passion pour un métier comme celui d'entraîneur de football.

En conférence de presse ce jeudi, Vincent Euvrard ne s'est pas seulement exprimé sur la rencontre entre le Standard et Courtrai, samedi. Le T1 des Rouches a également été interrogé sur la situation de Vincent Kompany, sorti de l'hôpital, mais victime d'une inflammation des méninges.

"Il faut faire attention à ce que le métier ne te bouffe pas", a-t-il déclaré. "La passion, le perfectionnisme qu'on a, les longues journées... Il faut veiller, car tu donnes énormément aux autres."

"Ce n'est pas seulement vrai avec les entraîneurs. Les chirurgiens, les professionnels, ou encore vous, les journalistes, qui avez aussi des deadlines à respecter. Il y a des attentes. Et quand tu combines les heures de travail, le manque de sommeil, le stress, une moins bonne nutrition, il y a une trop grosse accumulation et le corps dit stop. Dans notre société, chaque personne passionnée par son travail peut rencontrer ce problème."

Les entraîneurs doivent veiller à ne pas en faire trop

Une situation que Vincent Euvrard a déjà connue, dans une moindre mesure. "C'était quand j'étais au Cercle de Bruges, tout au début de ma carrière d'entraîneur. Je ne dormais pas bien, je travaillais de 6h à 21h ou 22h. Je ne suis pas allé à l'hôpital, mais j'ai perdu de la lucidité dans les grandes décisions."

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L'entraîneur du Standard a conclu avec une métaphore qu'il aime utiliser. "Dans l'avion, s'il y a besoin des masques à oxygène, on te dit toujours de mettre le tien avant d'aider les autres. Car si tu n'es pas toi-même à 100 %, tu ne sais pas les aider. C'est la même chose dans la vie", a-t-il conclu.