Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Restructuration oblige, le Royal Antwerp a dévoilé la composition de son nouveau conseil d'administration mercredi soir. L'objectif du club anversois est de revenir sur le devant de la scène d'ici trois ans. Les Anversois savent que l'écart à réduire est colossal et ne veulent pas perdre de temps.

Après le départ de Marc Overmars et la reconstruction forcée, le Royal Antwerp a dévoilé son nouveau conseil d'administration, mercredi soir dans un communiqué.

"Les fondements essentiels de la stratégie et des ambitions de l'Antwerp ont été confirmés samedi par le nouveau conseil d'administration. Sous la présidence de Jacques Vandermeiren (ancien CEO du Port d'Anvers-Bruges), le nouveau conseil a donné son feu vert à l'unanimité pour poursuivre, étape par étape, la mise en œuvre d'une stratégie de croissance réaliste, élaborée ces derniers mois à l'intention des nouveaux actionnaires du club, Wouter Vandenhaute et le consortium d'entrepreneurs anversois."

Un communiqué dans lequel s'est exprimé le CEO du club, Sven Jaecques. "À l'Antwerp, tout le monde travaille de concert pour atteindre progressivement, mais d'ici trois ans, des résultats sportifs ambitieux en tant que club de haut niveau. La confiance de ces nouveaux membres du conseil d'administration est notre garantie pour l'avenir."

La composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Le Great Old détaille et dévoile la liste des heureux élus. "Avant l'été, le président Jacques Vandermeiren avait pour mission de constituer un conseil d'administration d'ici fin octobre. Ce nouveau conseil est composé de quatre représentants des actionnaires : Wouter Vandenhaute, Sven Jaecques, Eddy Verbrugge (SDM) et Sven Van Loon (Ligna Hout & Maxwood). Avec les administrateurs indépendants Eva Faict (Amazon Directory, Belgique et Pays-Bas) et Kande Kazadi (conseillère et administratrice de sociétés), le nouveau C.A. se veut complémentaire, diversifié et expert."



La première réunion de ce conseil d'administration s'est tenue samedi matin au Bosuil, avant le match contre le Sporting Charleroi. L'ensemble du conseil a ensuite assisté à la rencontre et a naturellement savouré la victoire 3-0. Sven Jaecques a conclu : "Les fondements du Royal Antwerp sont solides : notre centre de formation, nos collaborateurs, notre stade, nos supporters fidèles… Ces dernières années, nos supporters ont fait preuve d'une grande patience pour en arriver là. Au nom du conseil d'administration et en mon nom propre, je tiens à les remercier chaleureusement."