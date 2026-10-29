Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2911

Restructuration oblige, le Royal Antwerp a dévoilé la composition de son nouveau conseil d'administration mercredi soir. L'objectif du club anversois est de revenir sur le devant de la scène d'ici trois ans. Les Anversois savent que l'écart à réduire est colossal et ne veulent pas perdre de temps.

Après le départ de Marc Overmars et la reconstruction forcée, le Royal Antwerp a dévoilé son nouveau conseil d'administration, mercredi soir dans un communiqué.

"Les fondements essentiels de la stratégie et des ambitions de l'Antwerp ont été confirmés samedi par le nouveau conseil d'administration. Sous la présidence de Jacques Vandermeiren (ancien CEO du Port d'Anvers-Bruges), le nouveau conseil a donné son feu vert à l'unanimité pour poursuivre, étape par étape, la mise en œuvre d'une stratégie de croissance réaliste, élaborée ces derniers mois à l'intention des nouveaux actionnaires du club, Wouter Vandenhaute et le consortium d'entrepreneurs anversois."

Un communiqué dans lequel s'est exprimé le CEO du club, Sven Jaecques. "À l'Antwerp, tout le monde travaille de concert pour atteindre progressivement, mais d'ici trois ans, des résultats sportifs ambitieux en tant que club de haut niveau. La confiance de ces nouveaux membres du conseil d'administration est notre garantie pour l'avenir."

La composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Le Great Old détaille et dévoile la liste des heureux élus. "Avant l'été, le président Jacques Vandermeiren avait pour mission de constituer un conseil d'administration d'ici fin octobre. Ce nouveau conseil est composé de quatre représentants des actionnaires : Wouter Vandenhaute, Sven Jaecques, Eddy Verbrugge (SDM) et Sven Van Loon (Ligna Hout & Maxwood). Avec les administrateurs indépendants Eva Faict (Amazon Directory, Belgique et Pays-Bas) et Kande Kazadi (conseillère et administratrice de sociétés), le nouveau C.A. se veut complémentaire, diversifié et expert."


La première réunion de ce conseil d'administration s'est tenue samedi matin au Bosuil, avant le match contre le Sporting Charleroi. L'ensemble du conseil a ensuite assisté à la rencontre et a naturellement savouré la victoire 3-0. Sven Jaecques a conclu : "Les fondements du Royal Antwerp sont solides : notre centre de formation, nos collaborateurs, notre stade, nos supporters fidèles… Ces dernières années, nos supporters ont fait preuve d'une grande patience pour en arriver là. Au nom du conseil d'administration et en mon nom propre, je tiens à les remercier chaleureusement."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp

Plus de news

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

10:40
Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

09:40
Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

10:00
🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

10:20
Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

09:00
Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

09:20
Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

08:20
Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

08:00
"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

07:00
Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

07:40
Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

07:20
Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

06:30
José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

23:20
Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

22:55
🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

22:40
Son équipe s'est écroulée sans lui : un Diable Rouge victime d'un coup de poing en plein visage

Son équipe s'est écroulée sans lui : un Diable Rouge victime d'un coup de poing en plein visage

22:20
🎥 La délivrance : un moment que Malick Fofana n'oubliera jamais en Angleterre

🎥 La délivrance : un moment que Malick Fofana n'oubliera jamais en Angleterre

21:55
Anderlecht, Bruges et l'Union avaient fini par céder : les deux clubs belges qui ont résisté à Harry Kane

Anderlecht, Bruges et l'Union avaient fini par céder : les deux clubs belges qui ont résisté à Harry Kane

21:40
Toujours pas de victoire en championnat : ce club de D1A a tranché pour son entraîneur

Toujours pas de victoire en championnat : ce club de D1A a tranché pour son entraîneur

20:40
Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"

Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"

21:20
Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA

Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA

21:00
🎥 Soirée belge à Milan : un Diable plante un triplé à San Siro pour faire oublier la bourde d'Arthur Theate

🎥 Soirée belge à Milan : un Diable plante un triplé à San Siro pour faire oublier la bourde d'Arthur Theate

20:25
"Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre

"Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre

19:30
1
Un joueur du Standard présélectionné par le Maroc, l'Union Belge réagit !

Un joueur du Standard présélectionné par le Maroc, l'Union Belge réagit !

19:50
Le Club de Bruges peut terminer 2e mais se qualifier directement pour la Champions League : voici comment

Le Club de Bruges peut terminer 2e mais se qualifier directement pour la Champions League : voici comment

18:30
Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or

Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or

19:00
Les chiffres pourraient donner des idées à Vitor Bruno : voici le onze idéal des Mauves selon les statistiques

Les chiffres pourraient donner des idées à Vitor Bruno : voici le onze idéal des Mauves selon les statistiques

17:20
De quoi faire sourire : le FC Barcelone écope d'une amende dérisoire de 602 euros

De quoi faire sourire : le FC Barcelone écope d'une amende dérisoire de 602 euros

18:00
Discussions en cours avec Virton : une piste concrète pour le successeur de Dražen Brnčić

Discussions en cours avec Virton : une piste concrète pour le successeur de Dražen Brnčić

17:40
Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

16:40
Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

17:00
1
Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

16:00
Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

16:20
La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

16:10
Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

15:40
"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 30/10 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 01/11 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 01/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Pogi Pogi a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Union 60 Union 60 a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved