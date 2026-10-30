🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Profitant de l'absence de Kvaratskhelia, Mika Godts enchaîne les bonnes prestations avec le PSG et marque encore.

Mika Godts profite de sa place dans le onze du Paris Saint-Germain. Ce vendredi soir, l'ailier belge a ouvert le score face au Havre, inscrivant son deuxième but depuis son arrivée dans la capitale française. Une nouvelle réalisation pour le Diable Rouge, déjà décisif lors du précédent match contre Lyon.

Un but de plus pour Mika Godts

Achraf Hakimi a trouvé son coéquipier dans la surface. Bien placé devant le but, Godts n'a eu qu'à "pousser" le ballon au fond des filets. Une finition simple, mais efficace, qui permet aux Parisiens de prendre l'avantage.

Recruté cet été à l'Ajax Amsterdam pour 45 millions d'euros, le Belge commence à se montrer sous ses nouvelles couleurs. Face à Lyon, il avait marqué des points en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Il était monté en jeu à la 57e min.

L'absence de Khvicha Kvaratskhelia change les plans de Luis Enrique

La grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia a changé la situation de Godts au PSG. Le Géorgien souffre d'une rupture des ligaments croisés, il sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un coup dur pour Paris, mais qui offre plus de temps de jeu à l'ancien joueur de l'Ajax.

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Godts a l'occasion de s'installer dans le onze. Avec deux buts lors de ses deux dernières apparitions, le Diable montre qu'il peut apporter offensivement.

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