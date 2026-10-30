📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 624

Depuis le Ballon d'Or décerné à Harry Kane, le monde du football n'est pas avare en compliments et hommages en tout genre. Le Tempo Overijse y a été de sa petite photo souvenir et n'a pas eu besoin de faire de montage pour l'occasion.

Plusieurs acteurs du football belge peuvent se vanter d'avoir côtoyé Harry Kane de près ces dernières années. Paul-José Mpoku a été le témoin privilégié de son éclosion progressive en Angleterre, plusieurs clubs belges ont croisé sa route en match officiel.

Le Tempo n'oublie pas Harry Kane

Kane a marqué contre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges en Ligue des Champions la saison dernière, mais également contre Anderlecht il y a plus longtemps. L'Antwerp et La Gantoise ont en revanche réussi à le rendre muet.

Et puis, il y a le Tempo Overijse. Après le Ballon d'or remis à l'attaquant anglais, le club de D2 Amateurs lui a rendu hommage avec une photo l'immortalisant sur son terrain. "De la sainte pelouse du Stade du Béguinage au Ballon d'Or, félicitations Harry Kane", peut-on lire sur les réseaux sociaux du Tempo. Et ce n'est pas un montage.

Plusieurs stars internationales ont déjà mis les pieds à Overijse

Mais que faisait donc l'attaquant du Bayern dans le Brabant flamand ? Comme on peut le voir sur la photo, Kane est à l'entraînement avec la sélection anglaise. Les Three Lions avaient en effet pris leurs quartiers à Overijse avant leur match de Ligue des Nations contre les Diables en 2021.

Lire aussi… La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

Et ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Plusieurs sélections ont opté pour les installations du Tempo ces dernières années. La quiétude du cadre malgré sa proximité de Bruxelles et la qualité des terrains en sont les principales raisons. De quoi permettre au club de voir quelques joueurs notables fouler sa pelouse. Et d'ainsi ressortir les photos souvenirs au moment voulu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
D2 amateurs B
D2 amateurs B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Harry Kane

Plus de news

La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

06:40
Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

14:20
Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

16:00
L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

15:20
Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard Interview

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

14:40
Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

15:00
"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

14:00
Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

13:30
"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

13:10
Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

13:00
Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

12:40
Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

10:20
L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

12:20
L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

12:00
Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

11:40
Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

11:20
Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

11:00
Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

10:40
"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

10:00
Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

09:40
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
1
De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

09:20
"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

08:40
Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

08:20
Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

08:00
Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

07:40
Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

07:20
"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

21:00
Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

07:00
🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

06:20
Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

06:00
📷 San Siro bientôt détruit : l'AC Milan et l'Inter préparent un stade à plus d'un milliard d'euros

📷 San Siro bientôt détruit : l'AC Milan et l'Inter préparent un stade à plus d'un milliard d'euros

23:20
Un phénomène inquiétant dans le football belge : "Ils ne peuvent plus s'en passer"

Un phénomène inquiétant dans le football belge : "Ils ne peuvent plus s'en passer"

05:00
🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais

23:00
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

22:40
Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

22:20

Plus de news

Les plus populaires

D2 amateurs B

 Journée 10
Antwerp Antwerp 31/10 KFC De Kempen KFC De Kempen
KSK Tongeren KSK Tongeren 31/10 Sportief Rotselaar Sportief Rotselaar
Hades Hades 31/10 Wilrijk SK Wilrijk SK
Tempo Overijse Tempo Overijse 31/10 Diegem Sport Diegem Sport
Bocholter VV Bocholter VV 31/10 Sint-Truiden Sint-Truiden
Cappellen Cappellen 31/10 Wellen Wellen
Rupel Boom Rupel Boom 01/11 Nijlen Nijlen
Termien Termien 01/11 RC Malines RC Malines

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved