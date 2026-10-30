📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

Depuis le Ballon d'Or décerné à Harry Kane, le monde du football n'est pas avare en compliments et hommages en tout genre. Le Tempo Overijse y a été de sa petite photo souvenir et n'a pas eu besoin de faire de montage pour l'occasion.

Plusieurs acteurs du football belge peuvent se vanter d'avoir côtoyé Harry Kane de près ces dernières années. Paul-José Mpoku a été le témoin privilégié de son éclosion progressive en Angleterre, plusieurs clubs belges ont croisé sa route en match officiel.

Le Tempo n'oublie pas Harry Kane

Kane a marqué contre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges en Ligue des Champions la saison dernière, mais également contre Anderlecht il y a plus longtemps. L'Antwerp et La Gantoise ont en revanche réussi à le rendre muet.

Et puis, il y a le Tempo Overijse. Après le Ballon d'or remis à l'attaquant anglais, le club de D2 Amateurs lui a rendu hommage avec une photo l'immortalisant sur son terrain. "De la sainte pelouse du Stade du Béguinage au Ballon d'Or, félicitations Harry Kane", peut-on lire sur les réseaux sociaux du Tempo. Et ce n'est pas un montage.

Plusieurs stars internationales ont déjà mis les pieds à Overijse

Mais que faisait donc l'attaquant du Bayern dans le Brabant flamand ? Comme on peut le voir sur la photo, Kane est à l'entraînement avec la sélection anglaise. Les Three Lions avaient en effet pris leurs quartiers à Overijse avant leur match de Ligue des Nations contre les Diables en 2021.



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Et ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Plusieurs sélections ont opté pour les installations du Tempo ces dernières années. La quiétude du cadre malgré sa proximité de Bruxelles et la qualité des terrains en sont les principales raisons. De quoi permettre au club de voir quelques joueurs notables fouler sa pelouse. Et d'ainsi ressortir les photos souvenirs au moment voulu.