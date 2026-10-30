🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

Romeo Vermant a décidé de faire une blague à ses coéquipiers du Club de Bruges. Déguisé en poupée, l'attaquant a réussi à faire peur à plusieurs joueurs.

À l'approche de Halloween, Romeo Vermant a décidé de faire peur à ses coéquipiers du Club de Bruges. L'attaquant s'est déguisé en poupée réaliste et s'est placé dans le couloir du centre d'entraînement, près de l'entrée des joueurs. Il est resté immobile en attendant leur arrivée.

Vermant attend ses coéquipiers

Le principe était simple. Attendre qu'un coéquipier passe à côté de lui pour se mettre brusquement à bouger. Et la blague a fonctionné.

Plusieurs joueurs ont sursauté en découvrant Vermant sous son déguisement. Certains ont éclaté de rire et d'autres ont moins apprécié cette surprise dès leur arrivée à l'entraînement.

Happy Halloween everyone! 👻🎃 https://t.co/KlTXx4ME0j — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 29, 2026

Halloween au Club de Bruges

Romeo Vermant a bien profité de sa blague. Certains de ses coéquipiers ont pris peur et sont partis rapidement. D'autres ont mis quelques secondes à comprendre ce qui se passait.



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Le Club de Bruges affrontera Zulte Waregem ce vendredi soir. Les Blauw-Zwart occupent actuellement la deuxième place du championnat avec 24 points après neuf journées.