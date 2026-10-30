700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

La RAAL La Louvière a répondu à la demande des supporters du Standard, qui réclament 700 places. Le club assure ne pas pouvoir accueillir plus de supporters liégeois.

La RAAL La Louvière n'a pas l'intention de revoir sa copie. Alors que les supporters du Standard réclament plus de billets pour le match de Coupe de Belgique du 5 décembre, le club louviérois assure ne pas pouvoir répondre à leur demande. Son directeur général, Toni Turi, tient à remettre les choses au clair.

Déjà à 100 % de la capacité visiteurs ?

Le dirigeant rappelle que les 400 places réservées aux Liégeois représentent toute la capacité du secteur visiteurs. Il affirme que la police n'autorise pas l'accueil de supporters supplémentaires. "Nous donnons déjà 100 % de notre capacité visiteurs ! Que devrions-nous faire de plus ? La police a confirmé que ce n'était pas possible. Ce n'est pas comme si on avait réduit", insiste-t-il.

La Famille des Rouches souhaite pouvoir emmener 700 supporters à La Louvière. L'association considère que le quota actuel est insuffisant et regrette que ses différentes démarches n'aient pas permis de faire avancer le dossier.

Les supporters du Standard affirment avoir pris les devants dès l'été 2025. Une nouvelle demande avait été transmise en octobre par Pierre François, directeur général du club liégeois...

Quelle décision le 5 novembre ?



Passé le 5 novembre, la Famille des Rouches pourrait décider de durcir sa position. Vous l'aurez compris, pour le moment, la situation n'avance pas.