700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La RAAL La Louvière a répondu à la demande des supporters du Standard, qui réclament 700 places. Le club assure ne pas pouvoir accueillir plus de supporters liégeois.

La RAAL La Louvière n'a pas l'intention de revoir sa copie. Alors que les supporters du Standard réclament plus de billets pour le match de Coupe de Belgique du 5 décembre, le club louviérois assure ne pas pouvoir répondre à leur demande. Son directeur général, Toni Turi, tient à remettre les choses au clair.

Déjà à 100 % de la capacité visiteurs ?

Le dirigeant rappelle que les 400 places réservées aux Liégeois représentent toute la capacité du secteur visiteurs. Il affirme que la police n'autorise pas l'accueil de supporters supplémentaires. "Nous donnons déjà 100 % de notre capacité visiteurs ! Que devrions-nous faire de plus ? La police a confirmé que ce n'était pas possible. Ce n'est pas comme si on avait réduit", insiste-t-il.

La Famille des Rouches souhaite pouvoir emmener 700 supporters à La Louvière. L'association considère que le quota actuel est insuffisant et regrette que ses différentes démarches n'aient pas permis de faire avancer le dossier.

Les supporters du Standard affirment avoir pris les devants dès l'été 2025. Une nouvelle demande avait été transmise en octobre par Pierre François, directeur général du club liégeois...

Quelle décision le 5 novembre ?


Passé le 5 novembre, la Famille des Rouches pourrait décider de durcir sa position. Vous l'aurez compris, pour le moment, la situation n'avance pas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
RAAL La Louvière
Standard

Plus de news

Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

23:00
"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

22:40
Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

22:20
"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

21:40
Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

21:20
1
"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain" Interview

"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"

18:40
Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

19:40
Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

21:00
🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

20:30
"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

20:20
"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club

"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club

20:00
Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

19:20
Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

17:00
Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

19:00
Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

18:20
Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

18:00
Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

17:40
L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

15:20
"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

17:20
Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard Interview

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

14:40
Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

16:45
"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

16:30
Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

16:00
📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

15:40
Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

15:00
Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

14:20
"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

14:00
1
Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

11:40
Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

13:30
"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

13:10
Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

13:00
Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

12:40
L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

12:20
L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

12:00
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
1
Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 01/11 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 01/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved