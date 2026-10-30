Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"
Photo: © photonews

Lanterne rouge avec seulement trois petits points au compteur, Courtrai entend bien créer la surprise ce samedi soir en s'imposant sur la pelouse du Standard. La tâche des Kerels s'annonce compliquée, mais leur entraîneur autrichien, Daniel Beichler, assure avoir repéré des failles dans le jeu des Rouches.

Lanterne rouge avec seulement trois points engrangés depuis le début de la saison, Courtrai se déplacera au Standard ce samedi soir. Un sérieux défi attend les hommes de Daniel Beichler.

Ancien entraîneur du RB Salzbourg, l'Autrichien de 38 ans a pris les rênes des Kerels début octobre. Il a perdu son premier match à la tête de l'équipe sur le terrain du Racing Genk (3-0).

Malgré la situation délicate de Courtrai, Daniel Beichler estime toutefois que son équipe a les moyens de poser des problèmes au Standard. "Le Standard est une bonne équipe et il est clair qu’ils sont favoris. Nous connaissons leurs qualités, mais j’ai aussi trouvé des failles pour leur faire mal", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Courtrai pense avoir les armes pour inquiéter le Standard

L'Autrichien n'a évidemment pas souhaité en dire davantage, afin de ne pas donner d'indices à Vincent Euvrard. Il a toutefois insisté sur l'importance de se concentrer sur son propre jeu : "Nous devons surtout nous concentrer sur notre propre performance."

Lire aussi… Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"
Courtrai s'apprête à enchaîner les rencontres, puisque la lanterne rouge recevra ensuite Malines en semaine avant de se déplacer à La Gantoise le week-end prochain. "Le fait que nous disputions désormais trois matchs en huit jours ne me pose aucun problème. Le Club de Bruges doit jouer plusieurs fois par semaine. C’est notre métier", a-t-il glissé.

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