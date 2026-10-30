"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"

Le Standard devra se montrer conquérant pour ne pas laisser respirer Courtrai, ce samedi soir à Sclessin. Les Rouches devront se porter vers l'offensive, mais cela ne signifie pas que Vincent Euvrard optera pour un système à deux pointes. L'animation prévaut sur la disposition.

Vincent Euvrard le confirmait : cette réception de Courtrai peut marquer un tournant dans la saison du Standard. Les Rouches recevront ensuite Beveren avant de se déplacer à Lommel : un 9/9 est quasiment obligatoire pour continuer à rêver d'une qualification européenne grâce au championnat.

"On aurait aimé prendre des points contre Gand, Charleroi ou Genk, et ça n'a pas été loin. Il faut relever la tête, on ne pourra pas revenir sur ce qui s'est passé", pointait de son côté Dimitri Lavalée en conférence de presse, jeudi. "Il faut regarder devant nous. Et devant nous, c'est Courtrai. On doit faire un match plein sur tous les plans."

Crise, un mot trop fort pour le Standard ?

Pour éviter de tomber dans la crise ? "Le mot crise est un peu fort. Tout le monde peut douter, c'est humain. Il peut potentiellement y avoir quelques doutes chez certains, je n'en sais rien, mais ils vont s'estomper au fur et à mesure. Un match référence, une belle victoire avec des buts et une clean-sheet pourrait nous rendre la confiance et estomper les éventuels doutes", poursuivait le défenseur central de 29 ans.

"La clé du match, ce sera de jouer de manière conquérante, pour garder le monopole du ballon. Être en place dans les duels, porter l'esprit Standard, gagner les premiers et les deuxièmes ballons. Courtrai pourrait jouer défensivement et miser sur les transitions, ce sera à nous de garder l'œil ouvert. Mais si on joue notre football, avec tout le respect pour l'adversaire, on doit prendre les trois points", a appuyé Dimitri Lavalée.

Des Rouches résolument offensifs samedi soir ?

Cela signifie-t-il qu'une équipe résolument offensive sera alignée ? Une équipe capable d'aller chercher son adversaire très haut dans le pressing, en tout cas. Mais il n'est pas certain de voir le Standard débuter avec deux attaquants de pointe, comme l'espéreraient certains. Vincent Euvrard l'a dit : ce n'est pas tant le dispositif qui importe, mais l'animation sur le terrain.



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"Il y a de la concurrence en pointe", a glissé le T1 des Rouches. "Il y a désormais trois choix possibles, puisque Nsimba n'était pas non plus à 100 % jusqu'il y a deux ou trois semaines, et Zeqiri revient. Avec Dimi (Lavalée), cela fait trois options de qualité en plus. Certes, on ne peut pour l'instant pas compter sur Casper (Nielsen) et Bernard (Nguene), mais ce groupe a du potentiel", a confirmé Vincent Euvrard.