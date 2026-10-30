Interview "Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Standard devra se montrer conquérant pour ne pas laisser respirer Courtrai, ce samedi soir à Sclessin. Les Rouches devront se porter vers l'offensive, mais cela ne signifie pas que Vincent Euvrard optera pour un système à deux pointes. L'animation prévaut sur la disposition.

Vincent Euvrard le confirmait : cette réception de Courtrai peut marquer un tournant dans la saison du Standard. Les Rouches recevront ensuite Beveren avant de se déplacer à Lommel : un 9/9 est quasiment obligatoire pour continuer à rêver d'une qualification européenne grâce au championnat.

"On aurait aimé prendre des points contre Gand, Charleroi ou Genk, et ça n'a pas été loin. Il faut relever la tête, on ne pourra pas revenir sur ce qui s'est passé", pointait de son côté Dimitri Lavalée en conférence de presse, jeudi. "Il faut regarder devant nous. Et devant nous, c'est Courtrai. On doit faire un match plein sur tous les plans."

Crise, un mot trop fort pour le Standard ?

Pour éviter de tomber dans la crise ? "Le mot crise est un peu fort. Tout le monde peut douter, c'est humain. Il peut potentiellement y avoir quelques doutes chez certains, je n'en sais rien, mais ils vont s'estomper au fur et à mesure. Un match référence, une belle victoire avec des buts et une clean-sheet pourrait nous rendre la confiance et estomper les éventuels doutes", poursuivait le défenseur central de 29 ans.

"La clé du match, ce sera de jouer de manière conquérante, pour garder le monopole du ballon. Être en place dans les duels, porter l'esprit Standard, gagner les premiers et les deuxièmes ballons. Courtrai pourrait jouer défensivement et miser sur les transitions, ce sera à nous de garder l'œil ouvert. Mais si on joue notre football, avec tout le respect pour l'adversaire, on doit prendre les trois points", a appuyé Dimitri Lavalée.

Des Rouches résolument offensifs samedi soir ?

Cela signifie-t-il qu'une équipe résolument offensive sera alignée ? Une équipe capable d'aller chercher son adversaire très haut dans le pressing, en tout cas. Mais il n'est pas certain de voir le Standard débuter avec deux attaquants de pointe, comme l'espéreraient certains. Vincent Euvrard l'a dit : ce n'est pas tant le dispositif qui importe, mais l'animation sur le terrain.

Lire aussi… Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

"Il y a de la concurrence en pointe", a glissé le T1 des Rouches. "Il y a désormais trois choix possibles, puisque Nsimba n'était pas non plus à 100 % jusqu'il y a deux ou trois semaines, et Zeqiri revient. Avec Dimi (Lavalée), cela fait trois options de qualité en plus. Certes, on ne peut pour l'instant pas compter sur Casper (Nielsen) et Bernard (Nguene), mais ce groupe a du potentiel", a confirmé Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (31/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Courtrai
Dimitri Lavalée
Vincent Euvrard

Plus de news

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard Interview

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

14:40
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
1
Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

19:40
Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

11:40
Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

19:20
Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

17:00
Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

19:00
Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

18:20
"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

17:20
Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

18:00
Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

17:40
Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

16:45
"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

16:30
Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

16:00
L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

15:20
📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

15:40
Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

15:00
"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

14:00
1
Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

14:20
"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

13:10
Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

13:30
Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

13:00
Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

12:40
L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

12:20
"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention Interview

"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention

29/10
L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

12:00
Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

11:20
Le déplacement du Standard à La Louvière menacé ? Les supporters liégeois lancent un ultimatum

Le déplacement du Standard à La Louvière menacé ? Les supporters liégeois lancent un ultimatum

20:00
Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

11:00
Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

10:20
Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

10:40
Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

09:40
Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie Interview

Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

29/10
"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

10:00
De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

09:20
Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

29/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 01/11 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 01/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved