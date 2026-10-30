"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)
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Vitor Bruno sent la pression monter à Anderlecht. À la veille de l'important match à domicile contre Westerlo, l'entraîneur portugais a reçu un sérieux avertissement public de la part du CEO Kenneth Bornauw. Dans une interview, ce dernier a exprimé son mécontentement face aux nombreuses expérimentations, aux compositions changeantes et au manque de hiérarchie claire.

Lors de sa conférence de presse, Bruno a été confronté à ces déclarations. Il a défendu son approche, tout en laissant entendre qu'il comprenait les ambitions d'Anderlecht.

Bornauw a clairement indiqué que la direction du club n'était pas d'accord avec tout ce que l'entraîneur avait fait ces dernières semaines. “Il y a eu trop d'expérimentations alors que nous devons être performants chaque semaine”, a déclaré le CEO. Il souhaite que Bruno évolue vers une équipe type identifiable, avec quatorze à quinze joueurs cadres fixes.

Anderlecht dispose de 33 joueurs, mais selon Bornauw, cela ne signifie pas que tout le monde doit être utilisé en permanence. Le fait d'aligner des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs entraîne également trop de casse-tête. Les discussions entre Bornauw, le directeur sportif Antoine Sibierski et Bruno se sont d'ailleurs intensifiées ces dernières semaines.

Bruno défend ses choix et les nombreux changements

L'entraîneur a d'abord botté en touche : “Je n'ai pas lu cette interview, donc je ne peux pas y répondre pour l'instant. Je dois d'abord lire quel était précisément le message et comment il a été formulé. À mon avis, c'est la manière la plus simple de l'expliquer : il y a toujours quelque chose. Soit on fait trop tourner, soit on ne fait pas assez tourner. Pour moi, il ne s'agit pas de rotation, mais de ce que les joueurs me montrent chaque jour. Je sélectionne les gars qui m'ont convaincu à l'entraînement.”

Bruno a également évoqué la lourde défaite 4-0 contre La Gantoise. Selon lui, le résultat ne racontait pas toute l'histoire. “Quand vous regardez ce dernier match et que vous voyez une défaite 4-0, c'est incroyable de voir comment ce résultat s'est produit quand on analyse les données. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois. Il y a toujours une raison derrière. Je ne me réveille pas avec l'idée : aujourd'hui, je vais aligner ce joueur-là".

Lire aussi… Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Vitor Bruno - Rik De Mil
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Il a aussi écarté la question de savoir si Anderlecht n'avait pas progressivement besoin d'un onze de base fixe. “Je regarde qui est prêt et qui convient le mieux face à l'adversaire. J'ai 33 joueurs et je ne peux en sélectionner que onze. Est-il inscrit dans leur contrat qu'ils doivent jouer ? Ils doivent être performants et prêts chaque jour. Il y a toujours une logique derrière mes décisions.”

Concernant la communication avec la direction, Bruno n'a pas voulu reconnaître le moindre problème. Bornauw avait indiqué que les échanges avec lui et Sibierski s'étaient intensifiés ces dernières semaines. “Je parle toujours beaucoup avec Kenneth. Ce n'est pas nouveau. Si je sentais qu'ils ne croient plus en moi, je serais le premier à partir".

“Il ne s'agit pas seulement de gagner des matches, mais de remporter des titres”

Bruno ne nie pas que la pression augmente. Il a toutefois souligné qu'il se mettait lui-même, ainsi que son staff, sous pression chaque jour. “Je me mets sous pression chaque jour. C'est exactement la même chose pour mon staff. Nous savons comment cela fonctionne ici. C'est dans ma nature et j'impose aussi cette pression à tous ceux qui m'entourent.”

L'entraîneur s'est ensuite montré de plus en plus insistant dans son discours. “Il ne s'agit pas seulement de gagner des matches, il s'agit de remporter des titres. Cela fait combien de temps maintenant ? Dix ans. La Coupe remonte à encore plus loin. Nous avons des étapes à franchir. Dans ma tête, je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. C'est un processus. On ne construit pas une maison en un jour non plus. Bien sûr que je veux gagner chaque match".

vitor bruno
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La lourde défaite contre La Gantoise reste néanmoins inacceptable selon Bruno. “Ce qui s'est passé à Gand ne peut pas arriver. Je l'ai également dit aux joueurs. Un match dure jusqu'au dernier coup de sifflet. Et nous avons trop vite baissé les bras. Nous sommes un grand club et nous devons faire en sorte de retrouver la période durant laquelle nous jouions chaque année pour les titres.”

Enfin, Bruno a été interrogé sur le fait de savoir s'il avait encore le sentiment que les joueurs le soutenaient. Sa réponse a été claire : “Si les joueurs ne me suivaient plus, j'irais moi-même voir la direction pour proposer ma démission. Il ne faut pas poser la question à Colin Coosemans, mais aux gars qui ne jouent pas. Vous aurez alors la réponse".

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