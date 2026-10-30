De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

Absent depuis un mois, Orel Mangala a signé un retour convaincant avec Getafe ce jeudi soir en Coupe du Roi. Le milieu de terrain a inscrit le but du 2-3, évitant ainsi à son équipe une sérieuse déconvenue sur la pelouse du modeste Lebrijana.

Opposé à un adversaire de sixième division, Getafe a frôlé une humiliation historique ce jeudi soir en Coupe du Roi. Les pensionnaires de première division étaient en effet menés 2-0 après seulement 23 minutes !

Juste avant la pause, Abdel Abqar et Borja Mayoral ont réussi à remettre les pendules à l'heure (2-2). L'entraîneur de Getafe, José Bordalás, a tout de même procédé à trois changements à la mi-temps. Orel Mangala faisait partie des joueurs montés au jeu.

Écarté des terrains pendant un mois en raison d'une blessure musculaire, l'ancien Diable rouge s'est rapidement mué en héros : c'est lui qui a inscrit le but du 2-3 à la 68e minute, d'une frappe des 25 mètres qui a terminé au fond des filets après avoir heurté le poteau.

Orel Mangala sauve Getafe de la catastrophe en Coupe

Le club de première division n'a toutefois pas été totalement rassuré et a dû s'en remettre à son gardien, Jiří Letáček, qui a sorti le grand jeu dans les dernières minutes pour éviter les prolongations.

Retour idéal, donc, pour Orel Mangala, qui a immédiatement montré à son club qu'il pouvait compter sur lui. Getafe a évité le pire et s'est qualifié pour les 1/32es de finale de la Coupe du Roi, dont il ne connaît pas encore l'adversaire.



