Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Dodi Lukebakio a inscrit un doublé face à Gil Vicente ce jeudi. Benfica s'est imposé 4-1 et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise.

Dodi Lukebakio a été l'un des grands artisans de la victoire du Benfica ce jeudi soir. Le Diable Rouge a inscrit deux buts face à Gil Vicente (victoire 4-1), en quart de finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Une belle performance qui permet aux Lisboètes de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Un doublé pour Dodi Lukebakio

L'international belge a lancé son équipe à la 36e minute en ouvrant le score. Quatre minutes plus tard, Georgiy Sudakov a fait le break pour Benfica. Les Portugais ont rejoint les vestiaires avec deux buts d'avance.

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Lukebakio n'avait pas terminé son travail. À la 54e minute, l'ancien joueur de Séville a inscrit un superbe but, une demi-retournée sur corner. Avec ce doublé, il compte six réalisations cette saison, toutes compétitions confondues.

🇵🇹⚽️ | (#AllianzCup) Dodi Lukebakio 🇧🇪 (goal n°2) vs Gil Vicente https://t.co/uXuR61zOBo



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Gil Vicente a réagi grâce à Andreas Sejr Lausen, buteur une minute plus tard. Mais les visiteurs n'ont pas réussi à revenir dans la rencontre. Benfica a conservé tranquillement son avance.

Benfica avance dans la compétition

À dix minutes de la fin, Jhon Durán a inscrit le quatrième but des Aigles. Gil Vicente a terminé la rencontre à dix après l'expulsion d'Antonio Espigares Morillas à la 81e minute. Benfica rejoint les demi-finales, avec un Lukebakio efficace devant le but.