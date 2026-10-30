Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

C'est officiel, la Coupe d'Afrique des Nations sera à nouveau jouée tous les deux ans dans les années à venir. C'est la Confédération africaine de football qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'elle avait préalablement décidé de faire de cette compétition un rendez-vous quadriennal.

C'est une grande nouvelle pour le football africain. La Confédération africaine de football l'a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi : la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera à nouveau tous les deux ans.

"Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal", écrit la CAF dans son communiqué.

Pourquoi remettre la CAN tous les deux ans ?

"Ce réexamen était notamment motivé par le constat que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, appelée à remplacer l’actuelle CAN et à se disputer tous les deux ans, nécessiterait plusieurs années avant de pouvoir générer les ressources financières substantielles indispensables pour permettre aux compétitions de la CAF et au football africain d’être compétitifs à l’échelle mondiale et financièrement autonomes."

Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : "La décision du Comité Exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent."

"Nous étions également préoccupés par le nombre d’années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l’actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes."





Contribuer au développement du football en Afrique

La prochaine édition de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les éditions suivantes se dérouleront en 2028, 2031 et 2033. La prochaine Coupe du Monde de la FIFA aura lieu en 2030. Conformément à la tradition de la FIFA, la phase finale de la CAN et celles des autres compétitions de sélections nationales des confédérations pourraient ne pas se tenir durant l’année de la Coupe du Monde de la FIFA.

"La CAN est également une célébration du football africain, de la richesse et de la diversité des cultures, des coutumes et des traditions de notre continent. Elle rassemble les populations des 54 pays d’Afrique, la diaspora africaine et les peuples du monde entier. La décision du Comité Exécutif de la CAF sert au mieux les intérêts du football africain et des 54 Associations Membres de la CAF. Elle contribuera également de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique", a conclu Patrice Motsepe.