"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club
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Senne Lammens est de plus en plus critiqué à Manchester United. Après plusieurs erreurs du gardien belge, deux légendes du club ont exprimé leurs doutes sur son niveau.

Senne Lammens n'échappe plus aux critiques à Manchester United. Le Diable Rouge, qui avait convaincu lors de sa première saison a du mal à retrouver son niveau. Ses dernières prestations inquiètent, notamment dans les airs, où plusieurs interventions ont mis son équipe en difficulté.

La défaite contre Bournemouth 0-3 à Old Trafford a fait parler les suppoters et les consultants. Sur le troisième but, Lammens a manqué sa sortie, permettant à Evanilson d'en profiter. Une erreur qui a marqué les esprits, dans une rencontre difficile pour les Mancuniens. Ce genre d'intervention commence à poser question. Sous les ordres de Michael Carrick, les défenseurs ont besoin d'être rassurés par leur gardien.

Roy Keane très sévère envers Senne Lammens

Roy Keane n'a pas laissé passer cette mauvaise période. Dans le podcast Stick to Football, l'ancien capitaine de Manchester United a mis en cause les performances du Diable. "L'année dernière, il était très bon, mais aujourd'hui, il coûte des points à Manchester United", a-t-il lancé. Ses anciennes bonnes prestations ne suffisent plus à convaincre Keane, qui attend plus de régularité à ce poste. Pour l'ancien international irlandais, les erreurs du gardien ont des conséquences trop importantes sur les résultats de son équipe.

Paul Scholes doute, mais ne condamne pas encore Lammens

Paul Scholes avait aussi exprimé ses doutes, mais en abordant le problème sous un autre angle. L'ancien milieu de terrain s'interroge sur la capacité de Manchester United à retrouver les sommets avec son gardien actuel. "Quelle équipe avez-vous vue remporter la Premier League sans avoir un gardien de haut niveau ?", s'était-il demandé. Scholes n'avait pas condamné définitivement le Belge. "Il pourrait être ce gardien, je ne sais pas. Je pense que nous n'avons pas encore la réponse. Mais une chose est sûre : il faut absolument un gardien de classe mondiale".

C'est son manque de constance qui inquiète. À Manchester United, chaque erreur prend de l'ampleur, surtout lorsque les résultats ne suivent pas. Lammens doit retrouver de la confiance et éviter que ces hésitations ne deviennent une habitude.

Manchester United affrontera Chelsea ce samedi 31 octobre à 13h30. Lammens devrait retrouver un autre gardien belge sur sa route, puisque Mike Penders sera titulaire dans les cages des Blues. Un duel entre deux portiers des Diables Rouges.

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