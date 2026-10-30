"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

Vitor Bruno est sous le feu des critiques à Anderlecht. Si sa direction l'a publiquement soutenu, Kenneth Bornauw a également remis en cause certains très de son management. Le Portugais en tiendra-t-il compte ?

Côté pile, le CEO anderlechtois a rappelé que Vitor Bruno avait toujours le meilleur bilan chiffré par rapport aux entraîneurs de ces dernières années au Sporting (1,84 par match, contre 1,67 pour Kompany, par exemple).

Mais côté face, il a confirmé que soutenir son entraîneur n'impliquait pas d'être d'accord avec tous ses choix. Et il ne s'est pas privé de le souligner, s'interrogeant sur la gestion d'équipe de Vitor Bruno.

Un entraîneur perdu dans ses choix ?

Parmi les reproches formulés par les supporters, on retrouve le manque de fil rouge dans le onze. Alors que des joueurs comme Marco Kana ou Tawfik Bentayeb en ont disparu du jour au lendemain, d'autres comme Mario Stroeykens ont fait un retour surprenant.

Le noyau est très large, un piège pour l'entraîneur portugais ? "Je pense que Vitor doit faire attention à ne pas se compliquer la tâche. Aujourd'hui, l'effectif est important. Certes, pas autant que la saison dernière, mais trop important pour nous. Nous souhaitions un effectif plus restreint, mais cela n'a pas été possible cet été".

Une rotation qui dérègle l'équilibre de l'équipe

"Ce n'est pas parce que l'entraîneur dispose de 32 joueurs qu'il doit tous les utiliser. Il pourrait très bien dire : "Voici mes 25 joueurs." Si on utilise tous les joueurs, et en plus à des postes qui ne sont pas les leurs, on se retrouve avec un véritable casse-tête. Et il faut encore être performant", estime Bornauw, cité par Het Nieuwsblad.



Lire aussi… "Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno›

La stabilité passe aussi par des titulaires confirmés. "Il faut une certaine hiérarchie, avec 14 à 15 joueurs, comme on dit si bien en anglais, des "key players". Cette dynamique peut évoluer au fil de la saison, mais la stabilité est essentielle, notamment pour les joueurs. On ne peut pas titulariser un joueur simplement parce qu'il a fait de son mieux à l'entraînement du mardi".