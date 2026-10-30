Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Le derby liégeois entre le RFC Seraing et le RFC Liège prendra ce soir une dimension familiale particulière. Les frères Yannis et Naël Lawson vivent ensemble, à quelques mètres à peine du stade de Seraing. Pourtant, ils défendent aujourd’hui les couleurs de deux clubs rivaux.

Yannis Lawson (21 ans) évolue au RFC Seraing, tandis que son jeune frère Naël (18 ans) a rejoint le RFC Liège l’été dernier. Vendredi soir, ils pourraient donc s’affronter pour la première fois lors d’un match officiel. De quoi rendre ce derby encore plus spécial pour la famille.

De coéquipiers à rivaux

Les deux frères ont un passé à Seraing. Yannis y a suivi sa formation et a décroché un transfert vers le FC Metz, en France, durant l’été 2025. L’international togolais est revenu dans son environnement familier sous forme de prêt l’été dernier.

Naël a suivi un autre parcours. Il a évolué dans les équipes de jeunes de Seraing et du Standard, avant de revenir au Pairay. En juillet, il a signé un contrat de deux saisons au RFC Liège.

Pas de cadeau ce soir

Dans un entretien accordé à La Meuse, les frères ont évoqué leur situation particulière. Bien qu’ils vivent sous le même toit, le message est clair : le lien familial demeure, mais pendant le match, chacun défendra son propre club.

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Sur le plan sportif également, l’enjeu est important. Les deux équipes n’ont récolté que cinq points après huit rencontres et occupent le bas du classement de la Challenger Pro League. Seraing a repris confiance le week-end dernier grâce à un succès 3-1 contre Virton, tandis que le RFC Liège s’est incliné 2-3 face à Patro Eisden.