"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

Radja Nainggolan risque deux ans de prison et une amende de 105.000 euros. C'est la peine requise jeudi par le parquet de Bruxelles dans l'affaire de blanchiment d'argent concernant l'ancien Diable Rouge. Nainggolan a dû répondre aux accusations par l'intermédiaire de ses avocats, mais continue de nier toute implication. Sa défense se montre sévère envers le dossier et affirme qu'il n’existe aucune preuve contre le footballeur du Patro.

L'affaire traîne depuis l'année dernière. Radja Nainggolan avait été arrêté dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et avait passé une nuit en cellule. Le parquet a estimé qu'il n'était pas impliqué dans ce trafic de drogue, mais le soupçonne d'avoir blanchi 105.000 euros en liquide. C'est pour ça qu'il doit répondre de ses actes.

Les avocats de Radja Nainggolan dénoncent le manque de preuves

Le milieu de terrain de Patro Eisden n'était pas présent au tribunal jeudi. Il était représenté par ses avocats, Mounir et Omar Souidi. Ceux-ci voulaient savoir quels éléments concrets le ministère public détenait contre leur client. Selon eux, les preuves sont minces.

"L'année dernière, il a été arrêté avec beaucoup de tapage et de fanfare. Le parquet aurait alors communiqué aux médias que toutes sortes de choses allaient se passer autour d'un dossier concernant l'importation de cocaïne", a déclaré la défense. "Nous avons immédiatement dit qu'il n'en était rien. Cela s'est confirmé".

Mounir Souidi a souligné que, selon lui, il ne reste plus qu'une accusation présumée de blanchiment. "La seule chose qui subsiste aujourd'hui est une prétendue prévention de blanchiment. Là non plus, il n'y a rien. Nous plaiderons pleinement l'acquittement", a-t-il déclaré à Sporza.

Le parquet requiert deux ans de prison, les plaidoiries suivront la semaine prochaine

Initialement, Nainggolan risquait une peine de prison de cinq ans. Le parquet requiert deux ans de prison et une amende de 105.000 euros. Ses avocats espèrent que la peine finale sera inférieure. "Entre cette théorie et la réalité finale, il y a généralement un écart assez important. Dans cette affaire, nous estimons qu'il doit être réduit à zéro", ont-ils déclaré.

Lire aussi… Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Les plaidoiries sont prévues la semaine prochaine. La défense aura l'occasion d'exposer ses arguments en détail. Nainggolan maintient qu'il est innocent. Ce n'est qu'après la poursuite de l'examen de l'affaire que l'on saura comment le tribunal considère les accusations. En attendant, le joueur continue de défendre les couleurs de Patro Eisden.

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