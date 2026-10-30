"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun
Photo: © photonews
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Après des mois de tensions au Cameroun, Marc Brys tente de tourner la page. En Crète, l'entraîneur belge retrouve sa famille et prend du recul.

Après son passage mouvementé à la tête du Cameroun, Marc Brys a pris ses distances avec le football. Installé provisoirement en Crète, l'Anversois de 64 ans se consacre à sa famille et à sa santé.

Dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen, il revient sur ses tensions avec Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise. "Dès notre première réunion, Eto'o est venu vers moi et s'est placé devant moi. J'ai trouvé ça intimidant", raconte-t-il. Le technicien belge affirme avoir subi des pressions pour céder une partie de son salaire et avoir été menacé physiquement, au point de craindre pour sa vie.

La collaboration est devenue de plus en plus compliquée, selon Brys. Il évoque des installations d'entraînement inexistantes, du matériel volé et des problèmes d'organisation. "Il y avait toujours quelque chose", résume-t-il. Son contrat n'a pris fin que le 7 septembre, mais il lui reste une somme importante de salaires impayés à recevoir.

Brys est convaincu que le Cameroun aurait dû se qualifier pour la Coupe du monde sous sa direction. Il souligne que son équipe avait battu le Cap-Vert 4-1 lors des qualifications. "Quand j'ai vu le Cap-Vert à la télévision, je me suis senti physiquement mal. Cela peut paraître ridicule, mais je ne pouvais pas regarder et je suis allé dans ma chambre".

Brys tente de retrouver la sérénité en Crète

La fameuse confrontation avec Eto'o a laissé de profondes traces. Brys raconte être resté calme lorsque la tension est montée. "J'ai craint pour ma vie, oui", admet-il. Sa femme Kalliopi estime que son mari a subi un traumatisme.

Brys profite de son temps libre en Crète pour suivre son fils Maximos sur les terrains de football.

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