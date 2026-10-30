"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

Ruud Vormer suit toujours de près le Club de Bruges. L'ancien capitaine des Blauw-Zwart admire énormément les performances actuelles de son ancien club et voit surtout un homme comme l'un des principaux artisans de ce succès : Ivan Leko.

Selon Vormer, le Club dispose à nouveau d'un noyau particulièrement solide, avec de la qualité dans le onze de base comme sur le banc. Les récentes prestations européennes l'ont une nouvelle fois souligné.

Dans Het Nieuwsblad, Vormer ne tarit pas d'éloges. “Le Club réalise à nouveau un travail fantastique. Il a encore montré contre l'Inter à quel point il est fort. Bien sûr, il faut parfois aussi un peu de chance, mais l'équipe la provoque également".

Beaucoup de respect pour Leko

Vormer n'a également que des mots positifs pour Leko. Le Néerlandais a lui-même travaillé sous les ordres de l'entraîneur croate par le passé et affirme avoir beaucoup appris à ses côtés. “Surtout sa manière de se présenter devant un groupe et de pousser quotidiennement les joueurs”, explique Vormer. “Chaque joueur en a besoin, je le pensais aussi. Un entraîneur qui continue à vous pousser.”

Il fait référence à la manière dont le Club s'est repris face à Lens après une première mi-temps difficile. "Je suis certain que Leko a alors remis tout le monde sous pression. Il est le meilleur dans ce domaine. C'est quelque chose que j'emporte assurément dans ma propre approche".

Un retour au Club n'est pas exclu

Entre-temps, Vormer fait lui-même ses premiers pas comme entraîneur à Knokke, mais son lien avec le Club de Bruges reste manifeste. Lorsqu'on lui demande ce qu'il ferait si les Blauw-Zwart lui proposaient un emploi demain, il n'exclut rien. “Si le Club m'appelait, j'écouterais bien sûr. Cela me semble logique”, affirme-t-il. Il souligne toutefois qu'il se sent actuellement bien dans son environnement actuel.





L'été dernier, Vormer avait d'ailleurs déjà discuté avec le Cercle de Bruges et le Club de Bruges. Au Cercle, un poste d'entraîneur des U18 était sur la table, tandis qu'au Club, il a discuté d'un éventuel rôle au sein de la formation des jeunes.

Finalement, Vormer a choisi Knokke. “J'ai eu deux entretiens avec le Club. Cela me semblait très intéressant. Mais au final, nous ne sommes pas parvenus à un accord". L'opportunité de directement pouvoir travailler avec une équipe première semble avoir pesé dans la balance. Mais la porte pour un retour à Bruges reste bel et bien ouverte.