"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

Mannequin israélienne renommée et épouse de Thibaut Courtois, Mishel Gerzig a confié cette semaine qu'elle craignait particulièrement d'être victime d'un cambriolage, comme l'ont été plusieurs autres footballeurs professionnels ces derniers mois.

Épouse de Thibaut Courtois, Mishel Gerzig (29 ans) a foulé le tapis rouge à Madrid mardi soir. Et cela n'avait rien à voir avec les prestations de son mari sous les couleurs du Real.

La mannequin israélienne était invitée par le magazine de mode "Harper's Bazaar" à une soirée de gala célébrant "les réussites, le talent et l'influence de femmes inspirantes".

Une cérémonie au cours de laquelle elle a accordé plusieurs interviews. Mishel Gerzig a été interrogée sur divers sujets, notamment sur le cambriolage dont a récemment été victime l'ancien gardien du PSG Sergio Rico. Cinq hommes masqués et armés s'étaient introduits au domicile du portier espagnol alors qu'il dînait à table avec sa famille.

L'épouse de Thibaut Courtois craint d'être elle aussi cambriolée

"C'est quelque chose qui me fait terriblement peur", a-t-elle admis, citée par nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws. "Je suis mère et belle-mère. Je n'arrive pas à l'imaginer. C'est un sujet très difficile à aborder. Je ne trouve pas les mots."

De nombreux footballeurs ont été victimes de cambriolages ces dernières années, à l'image de Toby Alderweireld, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Jack Grealish et Memphis Depay.





"Cela me fait réfléchir. Je veux protéger ma famille du mieux que je peux. Ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ils doivent rester loin de mes enfants. Leur sécurité passe avant tout", a-t-elle déclaré.