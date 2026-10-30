"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

Charles De Ketelaere a enfin pu célébrer jeudi soir avec l'Atalanta. Le Diable rouge a ouvert le score en déplacement à la Fiorentina et a ensuite délivré une passe décisive à Nicola Zalewski. Son premier but et son troisième assist seulement de la saison. Pourtant, la satisfaction ne dominait pas après la rencontre.

L'Atalanta a laissé échapper son avantage après la pause et a finalement dû se contenter d'un point à Florence. Un résultat qui ne satisfaisait pas Charles De Ketelaere. “Nous ne sommes pas très satisfaits. Si nous voulons franchir un cap, ce sont des matchs que nous devons gagner”, a déclaré le Diable Rouge après la rencontre au micro de DAZN.

Un but qui fait visiblement du bien

Sur le plan personnel, cette rencontre reste toutefois encourageante pour De Ketelaere. L'ancien Brugeois a inscrit son premier but en championnat cette saison. Au terme d'une belle combinaison avec Zalewski, il a joliment conclu à la 41e minute. Il a ensuite délivré une passe décisive au Polonais, qui a permis à l'Atalanta d'égaliser. Notre compatriote a d'ailleurs été élu homme du match.

Retrouver le chemin des filets lui a visiblement fait du bien. “J'essaie toujours d'atteindre mon meilleur niveau. C'est vrai que je n'avais plus marqué depuis un certain temps et cela commençait à me déranger un peu (son but contre l'Espagne à la Coupe du monde, ndlr). Ce but me donne confiance.”

De Ketelaere se sent également de plus en plus à l'aise dans son rôle actuel. “Je me sens bien sur le terrain et j'ai beaucoup de liberté. Je sors de deux bons matchs et je dois continuer ainsi.” Le Belge estime toutefois que l'Atalanta, dans son ensemble, doit encore passer à la vitesse supérieure.

Sarri retrouve le meilleur De Ketelaere

L'entraîneur Maurizio Sarri s'est lui aussi montré satisfait de la prestation de son attaquant. L'Italien avait auparavant indiqué qu'il attendait davantage de De Ketelaere sur le plan statistique. Après la rencontre à Florence, son jugement était nettement plus positif. “J'avais dit que Charles devait répondre sur le terrain. Il vient de disputer deux très bons matchs.”



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Pour De Ketelaere, cette période plus compliquée semble donc peu à peu derrière lui. Un but, une passe décisive et une nouvelle prestation individuelle convaincante lui permettent de retrouver de la confiance. Le Diable Rouge reste toutefois avant tout préoccupé par les résultats : selon lui, l'Atalanta doit réapprendre à gagner ce genre de rencontres.