"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés
Photo: © Photonews

Charles De Ketelaere a enfin pu célébrer jeudi soir avec l'Atalanta. Le Diable rouge a ouvert le score en déplacement à la Fiorentina et a ensuite délivré une passe décisive à Nicola Zalewski. Son premier but et son troisième assist seulement de la saison. Pourtant, la satisfaction ne dominait pas après la rencontre.

L'Atalanta a laissé échapper son avantage après la pause et a finalement dû se contenter d'un point à Florence. Un résultat qui ne satisfaisait pas Charles De Ketelaere. “Nous ne sommes pas très satisfaits. Si nous voulons franchir un cap, ce sont des matchs que nous devons gagner”, a déclaré le Diable Rouge après la rencontre au micro de DAZN.

Un but qui fait visiblement du bien

Sur le plan personnel, cette rencontre reste toutefois encourageante pour De Ketelaere. L'ancien Brugeois a inscrit son premier but en championnat cette saison. Au terme d'une belle combinaison avec Zalewski, il a joliment conclu à la 41e minute. Il a ensuite délivré une passe décisive au Polonais, qui a permis à l'Atalanta d'égaliser. Notre compatriote a d'ailleurs été élu homme du match.

Retrouver le chemin des filets lui a visiblement fait du bien. “J'essaie toujours d'atteindre mon meilleur niveau. C'est vrai que je n'avais plus marqué depuis un certain temps et cela commençait à me déranger un peu (son but contre l'Espagne à la Coupe du monde, ndlr). Ce but me donne confiance.”

De Ketelaere se sent également de plus en plus à l'aise dans son rôle actuel. “Je me sens bien sur le terrain et j'ai beaucoup de liberté. Je sors de deux bons matchs et je dois continuer ainsi.” Le Belge estime toutefois que l'Atalanta, dans son ensemble, doit encore passer à la vitesse supérieure.

Sarri retrouve le meilleur De Ketelaere

L'entraîneur Maurizio Sarri s'est lui aussi montré satisfait de la prestation de son attaquant. L'Italien avait auparavant indiqué qu'il attendait davantage de De Ketelaere sur le plan statistique. Après la rencontre à Florence, son jugement était nettement plus positif. “J'avais dit que Charles devait répondre sur le terrain. Il vient de disputer deux très bons matchs.”

Lire aussi… Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

Pour De Ketelaere, cette période plus compliquée semble donc peu à peu derrière lui. Un but, une passe décisive et une nouvelle prestation individuelle convaincante lui permettent de retrouver de la confiance. Le Diable Rouge reste toutefois avant tout préoccupé par les résultats : selon lui, l'Atalanta doit réapprendre à gagner ce genre de rencontres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atalanta
Fiorentina
Charles De Ketelaere

Plus de news

Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

22:20
"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

10:00
Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

09:40
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

09:20
Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

08:20
Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

08:00
Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

07:40
Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

07:20
Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

07:00
La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

06:40
🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

06:20
Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

06:00
📷 San Siro bientôt détruit : l'AC Milan et l'Inter préparent un stade à plus d'un milliard d'euros

📷 San Siro bientôt détruit : l'AC Milan et l'Inter préparent un stade à plus d'un milliard d'euros

23:20
Un phénomène inquiétant dans le football belge : "Ils ne peuvent plus s'en passer"

Un phénomène inquiétant dans le football belge : "Ils ne peuvent plus s'en passer"

05:00
🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais

🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais

23:00
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

22:40
Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne

Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne

21:40
Un problème de gardiens pour la Belgique ? Les erreurs de Senne Lammens et Mike Penders inquiètent

Un problème de gardiens pour la Belgique ? Les erreurs de Senne Lammens et Mike Penders inquiètent

22:00
Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères

Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères

21:20
"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 9
Sassuolo Sassuolo 2-6 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-2 Cagliari Cagliari
Torino Torino 1-3 Como Como
Venezia Venezia 0-2 Inter Inter
Parma Parma 0-0 Udinese Udinese
AC Milan AC Milan 2-4 Bologna Bologna
Monza Monza 1-4 Napoli Napoli
Genoa Genoa 2-0 Juventus Juventus
Frosinone Frosinone 5-1 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 2-2 Atalanta Atalanta

Dernières réactions

Davgn Davgn a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved