"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

Vítor Bruno a évoqué la pression subie par les entraîneurs et a adressé un message de soutien à Vincent Kompany, aujourd'hui au Bayern Munich.

Vítor Bruno s'est exprimé sur la pression qui accompagne le métier d'entraîneur. Le coach d'Anderlecht a évoqué Vincent Kompany, dont le parcours depuis son départ du Sporting jusqu'au Bayern Munich a été intense.

"Nous pensons parfois ne pas avoir de limites, mais nous devons savoir quand lever le pied. Lorsque l'on est autant impliqué auprès de tout le monde et dans tout ce que l'on fait, c'est difficile de s'arrêter un instant. Je lui souhaite le meilleur. Je lui ai envoyé un message", a confié Bruno.

Bruno élargit le débat à tous les entraîneurs

Le Portugais a précisé que son inquiétude ne concernait pas que Kompany et son passé à Anderlecht. Pour lui, la pression touche tous les entraîneurs, quel que soit leur niveau. Il a pensé à ceux qui travaillent dans les divisions inférieures, loin des médias et de l'attention accordée aux grands clubs.

"Il ne s'agit pas que de Kompany parce qu'il vient d'Anderlecht, mais aussi de tous ces entraîneurs des divisions inférieures que personne ne voit", a-t-il déclaré. Bruno explique que la charge liée au métier d'entraîneur ne dépend ni de la taille du club ni de la notoriété du coach.

La pression du métier d'entraîneur



Les propos de Bruno prennent plus de sens lorsqu'on sait qu'il entraîne Anderlecht, un club où les attentes sont très élevées. Entre les résultats à obtenir, les critiques des supporters et les questions des médias, la pression fait partie de son quotidien.