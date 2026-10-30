La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant
Photo: © photonews
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Harry Kane a beaucoup évolué depuis son arrivée au Bayern Munich. L'attaquant anglais est devenu un leader dans le vestiaire, comme l'a souligné le directeur sportif Max Eberl.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, est revenu sur un moment qui l'a marqué avec Harry Kane. L'Anglais avait pris la parole devant ses coéquipiers après une grosse défaite contre Barcelone en Ligue des champions.

En octobre 2024, le Bayern s'incline 4-1 face au Barça. Vincent Kompany, arrivé quelques mois plus tôt sur le banc bavarois, demande à ses joueurs ce qu'ils ont pensé du match. Kane, présent au club depuis août 2023, décide de répondre devant tout le vestiaire.

Le discours qui a changé Kane

Eberl raconte. "Harry s’est levé et a prononcé un discours percutant, allant droit au but. Depuis, il a toujours été un leader exemplaire et n'a jamais fui ses responsabilités". Le directeur sportif a apprécié cette prise de parole.

Le dirigeant estime que l'attaquant anglais a progressé dans sa manière de jouer. "Nous le connaissions comme un numéro 9 de classe mondiale. Mais sa façon de jouer aujourd'hui, et le rôle que le système et ses coéquipiers lui permettent d'endosser sont extraordinaires".

Harry Kane a passé un cap avec Vincent Kompany


Depuis l'arrivée de Kompany, Kane a pris plus d'importance. Le nouvel élu au Ballon d'Or 2026 ne se contente plus de marquer des buts. Il participe au jeu, guide ses coéquipiers et n'hésite pas à prendre la parole lorsque les choses tournent mal.

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