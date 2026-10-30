L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre
Photo: © Photonews
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Thierno Barry a joué un rôle déterminant jeudi soir avec Everton. L'ancien attaquant du SK Beveren s'est illustré avec un but et une passe décisive face à Newcastle United. Grâce à cette victoire 3-1, son équipe a décroché son billet pour les quarts de finale de la Carabao Cup.

Titularisé par David Moyes face à Newcastle, Thierno Barry n'a pas déçu. Everton a ouvert le score après 34 minutes grâce à James Garner. Juste avant la pause, l'ancien attaquant de Beveren a contribué à inscrire le deuxième but.

Barry impressionne en Angleterre

L'ancien joueur du SK Beveren a délivré un excellent centre, permettant à Hayden Hackney de faire le break (2-0). Après la pause, Barry s'est à nouveau illustré. À la 69e minute, il a conclu une contre-attaque rapide avec beaucoup de sang-froid.

Pour le Français, il s'agissait déjà de son quatrième but en Carabao Cup cette saison. Newcastle a bien réduit l'écart par l'intermédiaire de Dan Burn, mais Everton s'est finalement imposé 3-1. À noter l'absence de Jack Grealish dans les rangs des Toffees. L'international anglais avait été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires.

Du Freethiel à la Premier League

Pour les supporters de Beveren, l'évolution de Barry est particulièrement intéressante à suivre, mais n'est pas une totale surprise non plus. L'attaquant a évolué au Freethiel lors de la saison 2022-2023, a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de Challenger Pro League avec vingt réalisations. Ses performances lui ont valu, à l'époque, un transfert au FC Bâle.


Après un passage à Villarreal, Barry a finalement rejoint Everton en Premier League. Jeudi soir, il a une nouvelle fois démontré toute l'étendue de son potentiel. Grâce à son but et à sa passe décisive, il a contribué à qualifier Everton pour les quarts de finale de la Carabao Cup, et continue de se révéler Outre-Manche.

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