Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"
Photo: © Photonews

Le week-end dernier, Aaron Bibout a fait la différence en exploitant une erreur de Dennis Ayensa pour offrir la victoire à Genk contre le Standard. Il pourrait profiter de la suspension de Daan Heymans pour intégrer le onze de base.

En fin de match, Heymans avait vu rouge pour une mauvaise réaction. Si cela n'a pas eu de conséquence sur le résultat final, cela le privera en revanche du match de demain à Malines.

Jeppe Erenbjerg ou Aaron Bibout pour remplacer Heymans ?

"C'est dommage pour lui et pour l'équipe qu'il soit indisponible. Il était sur une bonne lancée. Avec son expérience, il sait qu'il n'était pas nécessaire d'entrer en jeu de cette façon à ce moment du match. Heureusement, son absence ne se fera sentir que pour une seule rencontre", estime Jess Thorup en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur du Racing a le choix des armes pour le remplacer. À commencer par Jeppe Erenbjerg. "Il a de bonnes chances", avance Thorup...avant d'évoquer de lui-même la possibilité de passer dans un véritable 4-4-2 en titularisant Aaron Bibout, auteur du but de la victoire contre le Standard.

Thorup ne ferme pas la porte à un système à deux attaquants

Cela a bien fonctionné, alors pourquoi ne pas capitaliser sur cette performance ? "Pour moi, Aaron et Rafiu Durosinmi font partie des deux meilleurs attaquants du championnat.  Tactiquement, cela ne nécessite pas beaucoup d'ajustements".


Le coach prendra sa décision finale dans l'après-midi. "Notre numéro dix joue déjà souvent comme un deuxième attaquant. De plus, nous avons beaucoup travaillé le 4-4-2, un système qui devient rare dans le football moderne.  Nous avons encore une séance d'entraînement aujourd'hui et ensuite, je prendrai ma décision".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Aaron Bibout

Plus de news

"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

17:20
Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

18:00
Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard Interview

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

14:40
Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

17:40
Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

16:45
"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

16:30
Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

16:00
L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

15:20
📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

15:40
Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

15:00
"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

14:00
Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

11:40
Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

14:20
"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

13:10
Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

13:30
Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

13:00
Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

12:40
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
1
L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

12:20
L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

12:00
Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

11:20
Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

11:00
Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

10:20
Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

10:40
Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

09:40
"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

10:00
De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

09:20
"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

08:40
Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

07:40
Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

08:20
Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

08:00
Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

Grande nouvelle pour tout le football africain : "Contribuer à la croissance du football en Afrique"

07:20
🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

🎥 Romeo Vermant piège ses coéquipiers pour Halloween : certains n'ont pas apprécié la blague

06:20
Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Dodi Lukebakio s'offre un doublé : le Diable Rouge envoie Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue

07:00
La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

06:40
Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 01/11 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 01/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved