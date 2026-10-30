Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

Le week-end dernier, Aaron Bibout a fait la différence en exploitant une erreur de Dennis Ayensa pour offrir la victoire à Genk contre le Standard. Il pourrait profiter de la suspension de Daan Heymans pour intégrer le onze de base.

En fin de match, Heymans avait vu rouge pour une mauvaise réaction. Si cela n'a pas eu de conséquence sur le résultat final, cela le privera en revanche du match de demain à Malines.

Jeppe Erenbjerg ou Aaron Bibout pour remplacer Heymans ?

"C'est dommage pour lui et pour l'équipe qu'il soit indisponible. Il était sur une bonne lancée. Avec son expérience, il sait qu'il n'était pas nécessaire d'entrer en jeu de cette façon à ce moment du match. Heureusement, son absence ne se fera sentir que pour une seule rencontre", estime Jess Thorup en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur du Racing a le choix des armes pour le remplacer. À commencer par Jeppe Erenbjerg. "Il a de bonnes chances", avance Thorup...avant d'évoquer de lui-même la possibilité de passer dans un véritable 4-4-2 en titularisant Aaron Bibout, auteur du but de la victoire contre le Standard.

Thorup ne ferme pas la porte à un système à deux attaquants

Cela a bien fonctionné, alors pourquoi ne pas capitaliser sur cette performance ? "Pour moi, Aaron et Rafiu Durosinmi font partie des deux meilleurs attaquants du championnat. Tactiquement, cela ne nécessite pas beaucoup d'ajustements".



Le coach prendra sa décision finale dans l'après-midi. "Notre numéro dix joue déjà souvent comme un deuxième attaquant. De plus, nous avons beaucoup travaillé le 4-4-2, un système qui devient rare dans le football moderne. Nous avons encore une séance d'entraînement aujourd'hui et ensuite, je prendrai ma décision".