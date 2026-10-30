Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"
Photo: © Photonews

La situation de Vincent Kompany constitue un sérieux rappel à l'ordre pour les entraîneurs du monde entier. La passion est une chose, mais les excès auxquels elle peut conduire comportent des risques importants pour la santé. Après Vincent Euvrard, l'entraîneur du Club de Bruges, Ivan Leko, a également tenu à apporter son soutien au T1 du Bayern Munich.

La situation de Vincent Kompany, victime d'une inflammation des méninges, a touché de nombreux entraîneurs de Jupiler Pro League. Jeudi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, l'entraîneur du Standard, Vincent Euvrard, s'est notamment exprimé sur la situation de son homologue du Bayern Munich.

Quelques instants plus tard, le T1 du Club de Bruges, Ivan Leko, lui a également adressé quelques mots. Le Croate a tenu à témoigner son soutien à un entraîneur qu'il tient en très haute estime.

"C'est un sujet important pour mes amis, ma famille et mes collègues. Beaucoup de gens pensent à lui. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter un prompt rétablissement", a déclaré le T1 blauw en zwart.

Le cas Kompany remet les idées en place chez les entraîneurs

"Nous faisons tous la même chose que lui. Quel que soit notre niveau hiérarchique, en tant que manager, on est jugé sur notre dernier résultat. Un tel environnement engendre beaucoup de pression. Cela crée une situation difficile. Je l'ai souvent dit : si je devais choisir un métier, ce ne serait pas celui d'entraîneur. Je suis entraîneur parce que cela fait partie de ma vie. Mais uniquement par intérêt professionnel ? Alors, je ferais autre chose."

La situation de Vincent Kompany alerte les autres entraîneurs à travers le monde sur les dérives qui peuvent accompagner le métier. Personne n'est à l'abri de sérieux coups de mou, pas même ceux qui semblent intouchables au premier abord.

Lire aussi… Ivan Leko tire la sonnette d'alarme : « Je veux voir un autre Club de Bruges »

"Ce qui s'est passé remet les choses en perspective. On réalise qu'il y a une vie en dehors du football. C'est difficile, mais on cherche autre chose. L'impact de Kompany et de ce qui s'est passé est considérable. Pour tous nos collègues, cela signifie qu'il faut réfléchir à deux fois et garder le sourire. Et que gagner ou perdre ne détermine pas si l'on est bon ou mauvais", a conclu Ivan Leko.

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