Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

Mamadou Aliou Diallo aurait pu signer au Club de Bruges avant de rejoindre La Gantoise. Le défenseur sénégalais de 19 ans a choisi les Buffalos pour la suite de sa carrière.

Arrivé à La Gantoise durant l'été 2025 en provenance de l'académie sénégalaise Diambars, Mamadou Aliou Diallo aurait pu connaître un autre parcours. Dans une interview accordée au média sénégalais Wiwsport, le défenseur sénégalais de 19 ans a révélé avoir effectué un test au Club de Bruges avant de rejoindre les Buffalos.

Après sa participation à la Coupe du monde U17 en 2023, le défenseur a eu l'occasion de se montrer auprès de plusieurs clubs européens. Parmi eux figuraient quelques noms prestigieux.

Le Club de Bruges n'était pas le seul club intéressé

"Après la Coupe du monde, je suis retourné à Diambars et j'ai effectué des tests dans plusieurs clubs, dont Salzbourg, Saint-Étienne et le Club de Bruges", raconte Diallo à Wiwsport.

Aucun transfert ne s'est concrétisé avec ces clubs. "Certains clubs ne sont pas parvenus à trouver un accord avec Diambars", explique le défenseur. On ne sait pas avec quels clubs les négociations ont échoué.

La Gantoise est entrée en scène. Les Buffalos ont trouvé un accord avec son centre de formation sénégalais. Diallo admet qu'il ne s'attendait pas du tout à se retrouver à Gand.





Depuis, le jeune défenseur a franchi des étapes dans son développement. Il a débuté avec le Jong KAA Gent et a pu goûter à l'équipe première. Début octobre, son contrat a été revu et prolongé jusqu'en 2029.

La Gantoise a empêché Diallo de rejoindre le Sénégal

Dans la même interview, Diallo explique pourquoi il n'a pas pu répondre à une convocation de l'équipe U23 du Sénégal en septembre. Selon le défenseur, la Gantoise avait reçu la convocation trop tardivement et des problèmes administratifs se sont présentés.

Le club a décidé de le garder en Belgique afin qu'il puisse continuer à s'entraîner. Diallo espère rejoindre les espoirs sénégalais lors d'une prochaine occasion.