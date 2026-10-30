Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Les Blauw en Zwart ont fait le show à Zulte Waregem, avec quatre buts inscrits avant la pause. Un résultat qui leur permet de passer premiers.

Le Club de Bruges poursuit sa belle série en championnat. Ce vendredi soir, les Blauw en Zwart se sont imposés sur la pelouse de Zulte Waregem 2-4. Une sixième victoire consécutive qui leur permet de prendre provisoirement la tête de la Pro League avec 27 points, soit deux de plus que La Gantoise, qui doit encore jouer.

4 buts en une seule période pour Bruges

Les Brugeois n'ont pas perdu de temps pour annoncer la couleur. Dès la 3e minute, Hugo Vetlesen a ouvert le score. Zulte Waregem a réussi à revenir dans la partie grâce à Tobias Hedl, auteur de l'égalisation à la 32e minute. Mais la réaction brugeoise ne s'est pas fait attendre.

Deux minutes plus tard, Carlos Forbs a redonné l'avantage aux Brugeois. Nicolò Tresoldi a fait le break à la 36e minute. Hans Vanaken a alourdi le score dans le temps additionnel de la première période (45e+3). En quelques minutes, Bruges a fait basculer la rencontre.

Trop tard pour revenir

Au retour des vestiaires, Zulte Waregem a tenté de réagir. Tobias Hedl s'est offert un doublé à la 59e minute pour ramener le score à 2-4. Malgré ce deuxième but, les locaux n'ont pas réussi à revenir dans le match.


Avec plus de 70 % de possession de balle, Bruges a contrôlé les débats à l'Elindus Arena. Les hommes d'Ivan Leko confirment leur excellente dynamique et mettent la pression sur La Gantoise.

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