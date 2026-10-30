Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Zulte Waregem s'apprête à enchaîner une série de matchs particulièrement difficiles. Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp se dresseront sur sa route dans les prochaines semaines, tandis que la pression sur l'entraîneur Michael Beale risque de s'accentuer au vu des derniers résultats. En interne, il n'est toutefois pas encore question de céder à la panique.

Avant de recevoir le Club de Bruges ce vendredi soir, le directeur sportif Niels Leroy a clairement indiqué dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad que l'entraîneur Michael Beale n'avait pas à craindre pour son poste à l'heure actuelle. “Il n'est pas sous pression. Nous sommes convaincus que nous pouvons renverser la situation et prendre des points lors de ces duels.”

Beale n'est pas sous pression

Même un scénario catastrophe lors des trois prochaines rencontres ne devrait pas automatiquement entraîner un changement d'entraîneur, selon Leroy. “Mais même si nous devions encore perdre trois fois, cela ne voudrait pas automatiquement dire que nous allons licencier Michael.”

Cette déclaration illustre la manière avec laquelle Zulte Waregem aborde ce type de situation. Le club flandrien ne veut pas se laisser guider par une courte série de résultats, mais préfère évaluer l'évolution de l'équipe sur une période plus longue.

"Nous regardons la situation dans son ensemble"

“À l'Essevee, nous regardons toujours la situation dans son ensemble”, explique Leroy. “Nous avons ici une philosophie selon laquelle on ne se sépare pas d'un entraîneur du jour au lendemain.”

Il fait référence à Sven Vandenbroeck, qui avait lui aussi traversé une période difficile et subi des pressions en interne. Zulte Waregem avait alors continué à le soutenir et souhaite suivre la même ligne aujourd'hui. “Nous avons également continué à le soutenir à l'époque”, affirme Leroy. “Tant que notre analyse d'une situation nous donne suffisamment de points d'appui, il n'y a aucune raison de licencier un entraîneur.”



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Le message est donc clair pour Beale. Les prochains matchs s'annoncent difficiles, mais son avenir ne dépendra pas uniquement de leurs résultats. Zulte Waregem reste fidèle à sa ligne de conduite et n'envisage d'intervenir que si son analyse globale le justifie.