Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

La confiance n'est pas forcément au beau fixe pour les attaquants des Diables Rouges. Romelu Lukaku se cherche toujours, Loïs Openda est blessé, Charles De Ketelaere n'avait plus marqué en janvier en Serie A avant son but d'hier soir. Pour trouver trace d'un buteur belge en confiance, il faut se tourner vers la Pro League.

Cela n'arrive pas chaque saison : le leader au classement des buteurs (ou plutôt le coleader en compagnie de Nicolo Tresoldi) est belge. Norman Bassette a inscrit son nom au marquoir lors des quatre derniers matchs de Westerlo, jouant un rôle non négligeable dans la bonne série des siens.

Norman Bassette, une garantie de buts pour Westerlo

Son entraîneur Issame Charaï est sous le charme : "Quand on s’est parlé la première fois au téléphone, il y a eu un clic immédiat entre nous. On a eu une sorte de connexion", explique-t-il dans un entretien accordé à la RTBF.

Loin des reproches de Steven Defour, le coach campinois est impressionné par les qualités de son attaquant. "Il est rapide et il a le sens du but. C'est aussi un vrai bosseur, à l’entraînement et en match. C'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute, qui veut vraiment apprendre et qui a beaucoup d'ambition".

Prêt à franchir un cap ?

Charaï va même plus loin : "Si Norman jouait à Bruges ou à Anderlecht plutôt qu’à Westerlo, je suis convaincu qu’il serait déjà Diable Rouge. Dans un plus grand club que le nôtre, il recevrait encore plus d’occasions de marquer car l’effectif est plus fort. Et marquer des buts, c’est ce que Norman fait le mieux". Norman Bassette a en fait déjà joué chez les Diables lors du dernier match de l'ère Domenico Tedesco. Mais il n'a plus été appelé depuis.



"C’est un buteur racé, de la trempe de ces joueurs qu’on ne voit pas pendant tout un match, puis qui surgissent au bon moment : c’est une qualité très rare, qu’a aussi un joueur comme Nicolo Tresoldi, qui est un joueur de classe mondiale", conclut Charaï.