Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Ces dernières semaines, les blessés sont un sujet récurrent dans les conférences de presse de David Hubert. Celle-ci n'a pas fait exception à la règle, avec plusieurs bonnes nouvelles à la clé.

En matière de blessés, le nom qui revient le plus est évidemment celui de Mateo Biondic, touché au ligament croisé contre l'Hapoel Beer Sheva. L'attaquant allemand est déjà de retour au centre d'entraînement de l'Union.

"Notamment pour utiliser la piscine. Tout est fait pour que son retour puisse se dérouler du mieux possible", précise David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

"Bon, on sait qu'il en aura pour plusieurs mois. Mais Matéo m'a directement envoyé un message après que la décision de l'opérer a été prise. Il avait le regard tourné vers sa revalidation et il avait hâte de reprendre. Je pense que c'est la mentalité à avoir, et ce garçon est comme ça".

Un programme de revalidation adapté pour chacun

L'infirmerie s'est par contre vidée d'Adem Zorgane, Kévin Rodriguez et Ross Sykes, tous trois montés au jeu contre le Cercle de Bruges. De quoi les voir bientôt comme titulaires ? "Pour certains, oui… pour d'autres, il faudra plutôt reconstruire petit à petit".



Prochain retour sur la liste, Ilan Hurtevent est à nouveau en état de prendre part à l'entraînement collectif. Rob Schoofs et Ondrej Kricfalusi restent par contre cantonnés à des séances individuelles.