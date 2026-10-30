L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

Gianni Infantino pourrait bientôt faire face à un sérieux adversaire dans la course à la présidence de la FIFA. L’UEFA et plusieurs de ses alliés seraient proches de s’accorder sur un candidat commun. Selon le quotidien britannique The Guardian, son identité pourrait même être dévoilée dès la semaine prochaine.

Les élections de la FIFA se tiendront en mars 2027, mais les candidats doivent se déclarer au plus tard le 18 novembre. En coulisses, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, souhaite à tout prix éviter qu’Infantino décroche un nouveau mandat sans véritable opposition.

Un grand nom semble écarté

Fait notable, Arsène Wenger ne serait actuellement pas sérieusement envisagé. L’ancien entraîneur d’Arsenal avait pourtant été cité comme un possible challenger, mais il ne semble pas y avoir de projet concret en ce sens. L’identité de la personne que l’UEFA souhaite soutenir reste donc secrète à ce stade.

Selon The Guardian, l'instance européenne envisagerait même de ne révéler son candidat qu'à l'approche de la date limite. L'objectif serait de lui éviter d'être pris pour cible trop tôt. Le défi s'annonce de toute façon immense : tout nouveau président doit obtenir au moins 106 voix et devra donc également convaincre des fédérations en dehors de l'Europe, avec lesquelles Gianni Infantino a quelques accointances.

Infantino est de plus en plus sous pression

La lutte de pouvoir se cristallise principalement autour du controversé projet FIFA Forward Enterprise. La FIFA souhaitait ouvrir une partie de ses activités commerciales à des investisseurs privés. Le projet a finalement été abandonné après de vives critiques, mais l'UEFA continue d'examiner d'éventuelles irrégularités financières. La FIFA, de son côté, nie toute faute de la part d'Infantino.



Par ailleurs, l'instance mondiale du football doit répondre, au plus tard ce lundi 2 novembre, à 42 questions de l'UEFA concernant sa gouvernance et son processus décisionnel. Selon The Guardian, la FIFA n'avait encore transmis aucune réponse jeudi. Les prochaines semaines pourraient donc s'avérer décisives pour l'avenir d'Infantino, à la tête du football mondial depuis 2016.