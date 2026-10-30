Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

Parti à Fenerbahçe cet été, Romelu Lukaku n'était plus en odeur de sainteté à Naples, qui cherchait impérativement à s'en séparer après la Coupe du monde. Le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, est revenu sur cette situation dans un podcast. Et il n'a pas totalement épargné le Diable Rouge.

Après une saison marquée par les blessures, Romelu Lukaku a quitté le Napoli cet été pour rejoindre Fenerbahçe. Un transfert qui a constitué un soulagement pour les différentes parties.

Pour rappel, alors qu'il était blessé, Big Rom' suivait sa rééducation en Belgique et avait refusé de rentrer en Italie, provoquant la colère de son club. La situation s'était ensuite apaisée, mais l'attaquant des Diables rouges n'avait plus d'avenir dans le club du sud de l'Italie.

Romelu Lukaku égoïste vis-à-vis de Naples ?

Invité du podcast "Colpi da Maestro", le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, est revenu sur cet épisode. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il n'a pas épargné notre compatriote.

"La situation était assez compliquée, car les footballeurs sont un peu égoïstes. Comme tout le monde. Il pensait à la Coupe du monde et à ce qui était le mieux pour y parvenir, tandis que nous, nous visions des compétitions comme la Ligue des champions. C'est le football."

"Nous avons eu de la chance de lui trouver un club"

Pendant le Mondial nord-américain, Naples avait conclu un accord avec Rasmus Højlund, ce qui permettait de laisser partir Lukaku. "L'arrivée de Romelu chez nous impliquait un contrat assez complexe de trois ans avec Chelsea. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, et nous nous sommes retrouvés avec son salaire élevé et l'investissement important consenti pour Højlund."





Il fallait donc le vendre au plus vite. C'est finalement Fenerbahçe qui a frappé à la porte en proposant une indemnité de six millions d'euros, assortie de bonus. "La vente ne s'est pas déroulée comme prévu, mais heureusement, nous avons trouvé un acheteur pour Lukaku. Je lui souhaite le meilleur, car il a remporté le titre de champion avec nous et cela compte énormément pour lui", a conclu Giovanni Manna.