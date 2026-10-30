L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

Dimanche, Charleroi recevra La Louvière pour le premier choc hennuyer de la saison. Mario Kohnen devra composer avec plusieurs absences.

La saison dernière, la RAAL avait mené la vie dure aux Zèbres, ne laissant pas son rival régional marquer le moindre but en 180 minutes (victoire 1-0 à l'Easi Arena et match nul au Mambourg). Depuis ces deux rencontres, de l'eau a coulé sous les ponts.

Les deux clubs ont changé d'entraîneur. Mario Kohnen retrouvera ainsi Edward Still, dont il a été l'adjoint à Eupen et à Courtrai. "J'ai une très bonne relation avec lui. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Ces six dernières semaines, nous n'avons pas eu de contact mais je serais content de le voir", explique-t-il en conférence de presse.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Bernier

Pour ces retrouvailles, Charleroi devra toujours se passer d'Antoine Bernier, victime d'une fissure du cinquième métatarse. Sa blessure évolue, et pas nécessairement dans le bon sens.

"On pensait qu'on avançait bien mais le protocole a été retardé. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de semaines, même si cela va durer encore un moment", explique Kohnen, cité par La Dernière Heure. Touché au genou contre Mons, Massamba Sow est déjà plus avancé. Mais la rencontre de dimanche arrive encore trop tôt.

Bojang à l'hôpital

Aux absences attendues s'ajoutent les forfaits d'Adama Bojang et Mardochée Nzita. Le premier cité est à l'hôpital depuis mardi, il souffre d'une inflammation au visage provoquée par un bouton sur la joue.





"On a cru que cela partirait avec des médicaments mais mardi, il était gonflé. On n'a pas voulu prendre de risques. À voir s'il se fera opérer", explique Mario Kohnen.

Mardochée Nzita est quant à lui touché au pied et au genou : "C'est le moment de le laisser se soigner car ces derniers temps, il a joué avec des douleurs".