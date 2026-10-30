Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg
Photo: © photonews

Jesper Fredberg traverse une période particulièrement difficile à la Sampdoria. L'ancien directeur sportif d'Anderlecht est devenu la cible d'une violente protestation de supporters en Italie. Une grande quantité de fumier a été déposée devant son domicile, accompagnée d'une banderole insultante. La Sampdoria a depuis officiellement réagi à l'incident.

Le club italien historique vit une saison particulièrement compliquée en Serie B et la frustration des supporters est grande. La direction sportive est notamment très critiquée. La nuit dernière, la tension est encore montée d'un cran. Selon Il Secolo XIX, un tas de fumier a été déposé devant le domicile de Fredberg, accompagné d'une banderole contenant un message particulièrement grossier à son encontre.

La Sampdoria condamne l'action contre Fredberg

La Sampdoria a réagi vendredi dans un communiqué officiel. Le club condamne cette action et évoque une "violation grave et inacceptable de la vie privée" de Fredberg et de sa famille. Le club rappelle que les attaques personnelles contre les employés et les dirigeants sont absolument inacceptables.

Dans le même temps, la Sampdoria reconnaît que les supporters ont des raisons d'être mécontents. Les résultats ne répondent pas aux attentes ni à l'histoire du club. Les protestations pacifiques et les critiques constructives sont donc légitimes selon le club, mais une limite claire a été franchie avec cette action devant le domicile privé de Fredberg.

Les supporters préparent une nouvelle protestation

Ce n'est pas la première fois que Fredberg est personnellement pris pour cible. Des messages hostiles visant le Danois étaient déjà apparus auparavant. Le récent changement d'entraîneur n'a pas encore permis de renverser la situation : la Samp' n'a remporté qu'un seul de ces neuf matchs de Serie B et est actuellement avant-dernière.


L'équipe sera attendue au tournant ce week-end, tout comme Fredberg. Samedi, la Sampdoria recevra la Virtus Entella et les groupes de supporters ont annoncé une grande marche de protestation avant la rencontre. Celle-ci débutera à 16h30, trois heures avant le coup d'envoi.

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